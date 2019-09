Antrenorul lui Vlad Chiriches, laude dupa o victorie a lui Sassuolo: Este o achizitie exceptionala

Ziare.

com

Dupa ce runda trecuta a avut loc un esec dur in partida cu AS Roma , scor 2-4, dupa ce in primele 33 de minute echipa in negru si verde a incasat toate cele 4 goluri , in aceasta runda Sassuolo si-a luat revansa.Echipa fostului stelist a castigat cu 3-0 in fata celor de la Spal, intr-un meci din runda cu numarul 4 din Italia, iar la final romanul a fost laudat de antrenorul De Zerbi, fostul jucator al lui CFR Cluj "Ce ma face mandru este reactia echipei dupa o saptamana foarte dificila, dupa cele patru goluri primite in 30 de minute cu Roma. Chiriches este o achizitie exceptionala", a fost reactia managerului italian, conform presei din Peninsula.Vlad Chiriches a fost din nou titular si integralist la gazde, asa cum s-a intamplat si runda trecuta.Sassuolo este pe locul 6 in Italia, dupa 4 runde, cu 6 puncte, la capatul a doua victorii si doua infrangeri.Napoli l-a imprumutat in acest sezon pe roman la Sassuolo, avand in vedere ca la trupa lui Ancelotti, fostul jucator de la Tottenham nu ar fi prins meciuri ca titular.D.A.