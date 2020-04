Capitanul nationalei Romaniei, pus la zid de englezi

Ziare.

Adus in 2013 de la FCSB, in schimbul a 8.55 milioane de lire sterline, fundasul roman n-a avut impactul dorit si a rezistat in Londra doar doua sezoane, in care a jucat foarte putin.Dupa doi ani, Chiriches a fost cedat in Serie A, la Napoli.Primul "11" al celor mai nereusite transferuri din istoria lui Tottenham, in opinia celor de la The Sun:Gomes - Naughton, Khumalo, Chiriches, Fryers - Stambouli, Paulinho, N'Jie, N'Koudou - Soldado, Janssen.Doar 41 de meicuri a jucat Vlas Chiriches pentru Tottenham in cele doua sezoane.I.G.