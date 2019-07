Chiriches a impresionat in victoria cu Liverpool: Iata ce scriu italienii

Ziare.

Site-ul tuttonapoli.net , care urmareste indeaproape tot ce se intampla la formatia lui Carlo Ancelotti , l-a remarcat pe Chiriches ca fiind unul dintre cei mai buni fotbalisti in meciul contra campioanei Europei."Se descurca intotdeauna in duelurile unu contra unu, iar acum aproape ca a sfidat presiunea celor de la Liverpool, bazandu-se pe calitatile sale de a iesi din defensiva cu mingea la picior", noteaza sursa citata.Formatia italiana SSC Napoli, cu Vlad Chiriches pe teren din repriza secunda, a umilit pe actuala campioana a Europei, FC Liverpool, intr-un meci amical disputat in Scotia, la Edinburgh.A fost un meci controlat in totalitate de italieni, scor 3-0, dupa goluri marcate de Insigne in minutul 17, Milik in minutul 29 si Younes in minutul 52.Vlad Chiriches a intrat in partea secunda la Napoli, in minutul 46, in locul grecului Manolas.6,5 este nota primita de capitanul "tricolorilor", una dintre cele mai mari pentru jucatorii napoletani.Romanul a revenit in aceasta vara in lotul celor de la Napoli dupa ce a lipsit in finalul sezonului trecut din cauza unei accidentari serioase la umar.M.D.