Chiriches, prezentat oficial la noua echipa: De ce n-a impresionat la Napoli

Ziare.

com

Capitanul Romaniei se bucura pentru realizarea mutarii si isi lauda noua formatie, insa nu a trecut peste perioada petrecuta la Napoli.El sustine ca nu a dat randamentul asteptat pentru ca s-a accidentat destul de des si nici fostul antrenor al napoletanilor, Maurizio Sarri, nu s-a bazat pe el."Este o experienta noua, aveam nevoie de aceasta provocare si sunt bucuros ca sunt aici. Sunt aici de patru ani si ma pot adapta la orice. Nu am jucat atunci cand ma asteptam. Sunt aici ca sa joc, ca sa fac un sezon bun si sper ca va fi un an frumos pentru toti. Aveam nevoie de o noua provocare. I-am intrebat pe prietenii mei de Sassuolo si toti mi-au vorbit de bine. Este un club puternic, cu un antrenor foarte bun si aceste lucruri m-am convins sa vin.La Napoli am avut accidentari. A fost o perioada cu Sarri mai dificila. Este greu sa iti regasesti ritmul dupa accidentari. Pe unde am fost am reusit sa inscriu. Sper sa marchez si aici", a spus Chiriches, conform Telekomsport.Vlad Chiriches a ajuns la Sassuolo sub forma de imprumut pentru un sezon, cu optiunea obligatorie de transfer in vara anului 2020.Fundasul tricolor face pasul de la o echipa de prima mana din Italia, dar unde era rezerva, la una de plan secund unde este asteptat sa fie titular meci de meci.La Sassuolo, el va fi antrenat de Roberto De Zerbi, fostul mijlocas al celor de la CFR Cluj M.D.