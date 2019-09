Debut dezastruos pentru Vlad Chiriches la Sassuolo

Ziare.

Echipa in negru si verde a inceput groaznic deplasarea de la AS Roma de pe Olimpico, primind in primele 33 de minute patru goluri Cristante, Dzeko, Mkhitaryan si Justin Kluivert au marcat aceste goluri, in minutele 12, 19, 22 si 33. Fundasul roman a fost introdus din primul minut, fiind coleg in axul central al apararii cu Gianmarco Ferrari Romanul nu a gresit direct la niciunul dintre aceste goluri, insa i se poate reprosa totusi ca nu a reusit sa isi replieze colegii la timp.Partida s-a terminat 4-2, dupa ce in partea secunda, Sassuolo a redus din handicap dupa golurile lui Berardi, in minutele 53 si 72.Chiriches a fost integralist in aceasta partida, iar dupa acest meci Sassuolo ramane pe 12 in Serie A, cu 3 puncte la activ, avand o singura victorie si doua esecuri.Roma urca pe 7 cu 5 puncte, avand o victorie si doua egaluri.