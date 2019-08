Gazzetta dello Sport anunta ca Vlad Chiriches s-a inteles cu o noua echipa

Ziare.

Conform sursei citate, capitanul echipei nationale a acceptat o alta oferta din Serie A, de la Sassuolo.Gazzetta dello Sport scrie ca acum a mai ramas ca si cele doua cluburi sa ajunga la un acord, negocierile fiind intr-o faza avansata.Napoli cere 12 milioane de euro plus bonusuri de performanta, in timp ce Sassuolo ofera 10 milioane de euro.Jurnalistii italieni scriu insa ca partile ar putea ajunge la un acord in cursul zilei de marti.Napoli l-a cumparat pe Chiriches in 2015 de la Tottenham, cu 7 milioane de euro. De atunci, el a fost insa mai mult rezerve.In total, Chiriches a prins 48 de meciuri in cei patru ani petrecuti la Napoli.C.S.