Gazzetta dello Sport anunta ca Vlad Chiriches va semna astazi cu o noua echipa

Potrivit editiei tiparite a cotidianului italian, Chiriches va deveni, incepand de joi, jucatorul formatiei Sassuolo din Serie A.Gruparea italiana ar urma sa le plateasca 11 milioane de euro celor de la Napoli pentru a obtine transferul lui Chiriches.Sursa citata scrie ca internationalul roman va efectua vizita medicala in cursul zilei de joi si apoi va semna contractul.Napoli l-a cumparat pe Chiriches in 2015 de la Tottenham, cu 7 milioane de euro. De atunci, el a fost insa mai mult rezerve.In total, Chiriches a prins 48 de meciuri in cei patru ani petrecuti la Napoli.C.S.