Griezmann, primul gol pentru Barcelona intr-un amical in care Napoli a fost surclasata. Chiriches, evolutie apreciata (Video)

Romanul capitan al nationalei Romaniei la fotbal a fost titular si a evoluat in toata prima repriza, avand o evolutie apreciata, Barcelona nereusind sa dea macar un gol pana la pauza.Dupa reluare, Barca a marcat de 4 ori, prin Luis Suarez, cu o dubla, Antoine Griezmann si Ousmane Dembele.Este primul gol reusit de Griezmann de la venirea sa de la Atletico de Madrid in aceasta vara.A fost ultimul meci al Barcelonei din acest turneu de pregatire din SUA si a doua victorie pentru catalani in aceasta vara cu Napoli, cele doua echipe evoluand si pe 8 august, cand Barca triumfa cu 2-1.Iata echipele de start folosite de cei doi antrenori Au marcat: A. Vidal, Coutinho, Umtiti, Arthur, Rafinha, A. Ruiz.Antrenor: Ernesto Valverde.Au mai jucat: Insigne, Zielinski, Luperto, Di Lorenzo, Rui, Gaetano.Antrenor: Carlo Ancelotti Pe 16 august va incepe Barcelona noul sezon intr-o deplasare grea cu Bilbao, in timp ce Napoli va juca acasa la debutul din Serie A, pe 24 august, cu Fiorentina