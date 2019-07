Napoli, cu Vlad Chiriches pe teren, a umilit-o intr-un amical pe campioana Europei Liverpool (Video)

Ziare.

A fost un meci controlat in totalitate de italieni, scor 3-0, dupa goluri marcate de Insigne in minutul 17, Milik in minutul 29 si Younes in minutul 52.Vlad Chiriches a intrat in partea secunda la Napoli, in minutul 46, in locul grecului Manolas.Au fost 60.000 de oameni care au asistat la acest amical de lux in Scotia. La Liverpool au jucat toate vedetele, in afara de Alisson, Mane si Salah, cei trei evoluand in aceasta vara la Copa America, respectiv Cupa Africii pe Natiuni.Cele doua trupe au jucat in grupele UEFA Champions League in sezonul trecut, fiecare echipa castigand pe teren propriu cu scorul de 1-0.Iata mai jos rezumatul VIDEO cu golurile din acest meci: