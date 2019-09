Napoli l-a cedat pe Chiriches - oficial

Ziare.

Formatia napoletana a anuntat oficial, luni, ca l-a cedat pe capitanul nationalei Romaniei la Sassuolo.Dupa negocieri destul de intense, cele doua formatii au ajuns la un acord pentru mutare, astfel ca "tricolorul" a fost prezentat oficial.Chiriches a ajuns la Sassuolo sub forma de imprumut, cu o clauza de transfer obligatoriu in vara anului 2020.In varsta de 29 de ani, Vlad Chiriches a fost transferat de Napoli in 2015, italienii platind la vremea respectiva numai sase milioane de euro, insa nu a reusit niciodata sa se impuna in primul "11", fiind tot timpul varianta de rezerva pentru cuplul de fundasi centrali.Potrivit informatiilor din presa peninsulara, Napoli va incasa 12 milioane de euro din vanzarea romanului, ceea ce inseamna ca formatia pregatita de Carlo Ancelotti isi va recupera o buna parte din banii cheltuiti in ultimii 4 ani cu Chiriches.