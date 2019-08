Suma uriasa ceruta de Napoli in schimbul lui Chiriches

Ziare.

com

Potrivit Sky Sports, Napoli a solicitat nu mai putin de 15 milioane de euro in schimbul aparatorului in varsta de 30 de ani.In plus, Chiriches castiga peste un milion de euro pe sezon la Napoli, o suma mult prea mare pentru puterea financiara a lui Sassuolo.In consecinta, Chiriches va ramane la Napoli si in sezonul urmator.2015 e anul in care Chiriches a fost transferat de Napoli de la Tottenham, in schimbul a 6 milioane de euro.I.G.