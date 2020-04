Vlad Chiriches, blocat de 22 de zile in locuinta sa din Italia, impartaseste rutina zilnica si meniul

Ziare.

com

Fundasul lui Sassuolo a prezentat rutina sa zilnica intr-un interviu acordat site-ului oficial al FRF "Nu imi e deloc usor, sunt blocat aici, ieri s-au implinit fix 3 saptamani, sunt 22 de zile consecutive in casa... Iar sotia si cei doi copii sunt in Romania, la fel parintii mei...", a spus Chiriches, care apoi a prezentat in ce consta micul sau dejun: "Oua fierte, avocado, masline verzi si putina branza, specialitate italiana. O cafea si un suc de fructe".La ora 11, Chiriches are in program cateva exercitii fizice: "Am mai multe seturi de exercitii pe care le alternez. Le recomand tuturor celor care practica fotbalul, atat sportivi profesionisti, cat si copiilor care incep acum acest drum in fotbal. E o perioada cu provocari pentru sportivi, trebuie sa compensam lipsa efortului din antrenamente si din competitie. In plus, exercitiile fizice iti dau nu doar un tonus fizic bun, ci si o stare pozitiva".La pranz, Chiriches se pune pe gatit: "Am pus tot, cum am invatat! Radacinoase, morcov, sare si... acum incerc! Hai ca se apropie de gustul de-acasa! E ciorba de fasole cu afumatura, cu ingrediente din Italia dar cu suflet romanesc totdeauna! As promite ca le pregatesc si colegilor de la nationala, la Mogosoaia, cu ocazia primei reuniri, dar stiu ca nu e tocmai ce trebuie pentru meniul nostru in competitie".Dupa pranz urmeaza putina relaxare in curte si o noua serie de exercitii fizice.Seara, internationalul roman ia "doar o gustare, pentru ca nu mai e loc de ceva spectaculos" si sta la televizor cu ochii pe anunturile legate de evolutia pandemiei de coronavirus."Dar cel mai mult, in perioada asta a zilei, stau pe telefon cu familia... Imi e atat de dor de ei... Si de voi, suporterii nostri! Imi e dor sa joc pentru ROMANIA", a conchis jucatorul care a strans 57 de meciuri in nationala Romaniei.Peste 100.000 de cazuri de Covid-19 a inregistrat Italia, unde numarul mortilor a ajuns la 13.155.