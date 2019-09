Vlad Chiriches, criticat dur in Italia, dupa o seara de cosmar: "Distrat, nesigur, greoi"

Ziare.

Sassuolo a pierdut acasa sambata seara, cu Chiriches titular si integralist in axul central al apararii, scor 1-4 cu cei de la Atalanta, in etapa a VI-a a campionatului Italiei.Romanul a avut cu siguranta o evolutie slaba, taxata apoi si de presa din Peninsula, gresind la toate golurile primite de formatia in verde si negru.Cotidianul Gazzetta dello Sport a notat despre el: "Descoperit constant, face cadou golul de 0-3, pe care Zapata il rateaza si e spectator la 0-4", puncta cel mai cunoscut ziar de sport din Italia despre fostul fundas stelist.De asemenea, si Corriere dello Sport l-a criticat pe roman, pe care l-a facut: "Distrat, nesigur, greoi".In fine, agentia Sportmediaset l-a luat si ea la tinta pe roman, criticandu-l dur pentru lipsa sa de reactie in aparare fata de Zapata: "Surclasat de Zapata. O fisura fara sfarsit in apararea lui Sassuolo".La nivel de nota, el a primit de la Gazzetta 4,5 pentru evolutia sa de sambata.Chiriches a fost imprumutat pana vara viitoare de Napoli la Sassuolo.In cariera sa, fundasul roman a mai activat si pentru Steaua si Tottenham.D.A.