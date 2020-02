Vlad Voiculescu: Bucurestenii ajung, ca-n comunism, sa inghete in apartamente si sa astepte apa calda

Ancheta Ziare.com

Conform unui comunicat PLUS, Voiculescu atrage atentia asupra urgentei in a depune cererea de finantare pentru ceiBucurestiului in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare,"Incompetenta si scandalurile s-au lipit de administratia Firea ca timbrul de plic! Unul cu destinatie, din pacate, in trecut: in plina iarna, bucurestenii ajung, ca-n comunism, sa inghete in apartamente si sa astepte apa calda ca pe un dar de la Dumnezeu.Exemplul de astazi este naucitor -Fara o administratie profesionista, aplecata asupra nevoilor bucurestenilor si nu a intereselor personale, orgoliilor nemasurate, sistemul de incalzire centralizata se indreapta spre colaps", a declarat Voiculescu.Potrivit aceleiasi surse, in 2018, numarul avariilor din Bucuresti ajunsese la 3.500, cu pierderi de apa de 1300 m3/h vara si 2600 m3/h iarna, in timp ce pierderile de energie au ajuns la 1,45 milioane de gigacalorii/an."Anul trecut, bucurestenii au avut parte de intreruperi tot mai dese ale energiei termice. Iar datoriile s-au inmultit. Numai saptamana aceasta, producatorul de energie termica, ELCEN, i-a transmis primarului Gabriela Firea o plangere prealabila prin care solicita plata a 294 de milioane de lei, restante la plata subventiei", precizeaza PLUS.Se mentioneaza ca sistemul centralizat de termoficare din Bucuresti are 955 km de retea primara (adica de la centralele de productie catre punctele termice din oras), din care peste 70% cu o vechime mai mare de 25 de ani, si aproape 3.000 km de retea secundara (de la punctele termice catre blocuri), din care circa 50% cu o vechime de peste 25 de ani.Sunt mentionate si doua "povesti de succes", fiind oferite ca exemple cazul Varsoviei si cel al Chisinaului."In cazul capitalei Poloniei, autoritatile au decis concesionarea separata a sistemelor de distributie si, respectiv, de productie. Cele doua firme castigatoare au reusit ca, in numai cativa ani, sa scada pierderile, sa creasca eficienta energetica a sistemului si sa mareasca numarul clientilor racordati la termoficarea centralizata. (...)In cazul Chisinaului, un act de vointa politica si de responsabilitate a facut ca, acum cativa ani, operatorul de productie sa fuzioneze cu cel de distributie. Echipa de management a nou-createi societati (selectata pe baza unor criterii profesionale transparente) a elaborat o 'foaie de parcurs' cu ajutorul expertilor de la Banca Mondiala, ce a dus la salvarea si, in prezent, chiar la dezvoltarea sistemului centralizat", se mai arata in comunicat.