Vlad Voiculescu, candidat la Primaria Capitalei din partea PLUS

Ziare.

com

In urma centralizarii rezultatelor votului pentru desemnarea candidatului PLUS la Primaria Bucuresti, Vlad Voiculescu a obtinut 96,30% din voturile exprimate si este candidatul desemnat.Pe langa acesta, filialele de sector ale PLUS Bucuresti, 3.184 de membri, si-au ales si conducerile. Cei 6 presedinti ai filialelor de sector sunt:PLUS Sector 1 - Diana Buzoianu;PLUS Sector 2 - Silviu Serban;PLUS Sector 3 - Lucian Judele;PLUS Sector 4 - Simona Spataru;PLUS Sector 5 - Iustin Rosca;PLUS Sector 6 - Alin Stoica."Castigam impreuna sau pierdem separat. Imi doresc un oras si o tara cu mai mult respect si mai putina tafna. Mai putini nervi si mai mult impreuna. Mai putine discutii sterile si mai multa constructie.Lumea se schimba in jurul nostru. Tinuti in loc de incercarile unor hoti prinsi la furat de a scapa de justitie, pierdem oportunitate dupa oportunitate. Orasul este ros in fiecare zi de coruptia, nepasarea si neputinta celor ajunsi in functii de conducere. Infrastructura, educatia, sanatatea, termoficarea si prea multe cladiri din Bucuresti sunt la limita colapsului, parca tinute de o sarma. Probabil cel mai bun exemplu este acesta: stim cum stam, stim ca un cutremur va veni si, totusi, principalul centru de transfuzii al Bucurestiului este intr-o cladire cu risc seismic.Acesta este nivelul iresponsabilitatii administratiei bucurestene. Hemoragia cea mai grava a Bucurestiului si a Romaniei este insa aceea de oameni. Oameni buni, oameni talentati, oameni muncitori care nu isi mai construiesc aici viitorul", a declarat Voiculescu.Fostul ministru considera ca "in 10 ani putem face din Bucuresti capitala cu cea mai buna calitate a vietii din estul Europei"."Vreau sa pun umarul la toate astea. Cand am plecat de la Ministerul Sanatatii am spus ca nu ma voi intoarce vreodata in vreo functie publica fara un plan si fara o armata.Voi candida pentru Primaria Municipiului Bucuresti, dupa ce voi obtine sustinerea colegilor mei din cele doua partide din Alianta 2020 USR PLUS si ca parte a unei echipe, pentru Bucuresti, pentru fiecare sector si pentru fiecare localitate din Ilfov.Le multumesc colegilor din PLUS pentru increderea acordata in numar atat de impresionant si ii chem pe toti oamenii care vor sa puna umarul - din PLUS, din USR sau din afara Aliantei sa facem planul si armata de care Bucurestiul are nevoie", a incheiat Vlad Voiculescu.A.G.