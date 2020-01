Vlad Voiculescu isi lanseaza proiectul "Bucuresti, capitala oamenilor buni": Firea conduce orasul pe contrasens (Video)

Ziare.

Planul pentru Bucuresti al lui Voiculescu se bazeaza pe patru principii esentiale: curatenie, calitate, control si colaborare."Orice plan serios pentru dezvoltarea unui oras incepe si se termina cu oamenii. (...) Peste cinci luni putem sa alegem o noua echipa la Primaria Bucuresti si sa dea tonul de acolo", a spus Vlad Voiculescu.Acesta afirma ca Admnistratia Firea "conduce orasul pe contrasens" si ofera vouchere si luminite, acolo unde este nevoie de planuri serioase si investitii.Liderul PLUS, Dacian Ciolos, a explicat ca Vlad Voiculescu a fost cel mai tanar ministru din Cabinetul sau si l-a ales, nu pentru ca facea parte din sistemul sanitar, ci pentru ca se implicase in sistem, de la cel mai mic nivel - "ducand citostatice cu plasa"."Cei care s-au perindat pe la Primaria Bucuresti nu s-au dus acolo ca sa faca, ci ca sa fie vazuti", a spus Dacian Ciolos, afirmand ca Primaria Capitalei a fost pentru multi "o rampa de lansare".Potrivit lui Ciolos, Bucurestiul trebuie sa fie acum "o rampa de lansare a bunului simt si a responsabilitatii"."Bucurestiul are nevoie de un om care sa adune in jurul lui oameni, o echipa. Bucurestenii au nevoie de oameni cu idei. (...) Il sustin pe Vlad Voiculescu pentru ca sunt convins ca are capacitatea de a aduna oameni care sa faca lucruri pentru oameni", a mai spus Dacian Ciolos.Vlad Voiculescu impreuna cu echipa sa afirma ca au consultat zeci de experti si au intrebat, prin chestionare si conversatii directe, peste 10.000 de oameni ce isi doresc de la orasul in care traiesc, pentru ei si famiile lor.