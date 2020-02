Vlad Voiculescu se retrage din cursa pentru Primaria Capitalei

Ziare.

"Am primit mii de mesaje, de la colegi, dar si de la oameni pe care nu i-am cunoscut, mesaje care m-au coplesit. Am primit si multe intrebari. In ultimele luni, am inceput sa lucrez la acest proiect. (...) Tot efortul nu a fost, nu este si nu va fi despre un singur om.Avem o realitate politica (sic!) care ne asaza in fata intrebarea cum mergem mai departe. Atat timp cat avem un candidat care este onest, care strange sustinerea partidelor de opozitie sau a unei majoritati a partidelor de opozitie si atat timp cat avem siguranta ca acest candidat va castiga alegerile, in conditiile acestea nu voi merge mai departe cu candidatura.In conditiile astea. Trebuie sa spunem ca in conditiile in care nu vorbim la Bucuresti de un singur om, ci de o echipa, o echipa la consiliu, la sectoare, eu nu dau un cec in alb PNL. Astept sa vad care sunt negocierile", a spus Vlad Voiculescu.Intrebat daca se retrage sau nu, Vlad Voiculescu a raspuns: "Am spus ca atat timp cat avem un om onest si nu avem in momentul asta semnale ca domnul Nicusor Dan nu ar fi un om onest, atata timp cat avem un contracandidat onest care sa fi adunat suportul partidelor din Opozitie si avem siguranta ca va castiga,".Totusi, Vlad Voiculescu a criticat modul in care Nicusor Dan a ajuns sa aiba parte de sustinerea PNL."Cred ca este pacat ca nu am avut un proces la care sa contribuie bucurestenii ca sa isi aleaga candidatul,, care a fost ales in spatele usilor inchise. De asta am propus alegeri. Cred ca oamenii trebuie sa fie consultati, trebuie sa aiba un cuvant de spus, sa fie intrebati. Cred ca ar trebui sa fim intr-o alta epoca politica", a punctat el.Vlad Voiculescu, care s-a declarat dezamagit de situatie, a mai spus ca va candida la Consiliul General."Accept ca ceea ce s-a intamplat ieri a redefinit realitatea politica de astazi. Astept sa vad care este substanta acestei intelegeri. Inteleg ca este o intelegere intre Nicusor Dan si PNL, sa vad ce s-a promis.Nicusor Dan si-a anuntat candidatura ca independent, stim ca asta isi doreste, a fost practic intr-o campanie electorala tot timpul. PNL a facut aceasta miscare politica poate inteligenta pe termen lung, dar mereu trebuie sa te uiti la motive. Motivele de ieri sunt foarte clare", a adaugat Voiculescu.Fostul ministru a mai spus ca alianta USR PLUS va merge in continuare.Amintim ca Ludovic Orban, liderul PNL, a anuntat joi la amiaza ca va sustine candidatura lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei