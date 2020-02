Vlad Voiculescu si Nicusor Dan nu s-au inteles nici de data aceasta pentru primaria Capitalei. Ce urmeaza

Ziare.

"M-am intalnit cu Nicusor. I-am spus sa facem echipa pentru Bucuresti - avem competente complementare. Sa oprim acest circ al incertitudinii, in care oamenii se tem ca vom candida unul impotriva altuia, iar asa va castiga Firea.Am avut mai bine de doua ore de discutii amicale. I-am propus lui Nicusor sa semnam un protocol politic in care sa stabilim ariile de responsabilitate ale fiecaruia in tandem, indiferent daca va ocupa functia de primar sau viceprimar. Nicusor nu a dorit in acest moment. Continuam insa discutiile in aceasta saptamana.A ramas sa lamurim cum se va alege cine va candida pentru functia de primar. Cuiul lui Pepelea ramane metoda de desemnare", a scris Vlad Voiculescu pe Facebook Candidatul sustinut de PLUS arata ca Nicusor Dan prefera varianta sondajului."E firesc sa vrea sa profite de notorietatea mai mare in legatura cu Primaria Capitalei, in urma celor doua candidaturi ale sale de pana acum. Eu (PLUS) prefer o consultare publica (adica alegeri primare, referendum) - pentru ca este cea mai democratica forma de intoarcere catre bucuresteni si este modul in care noi trebuie sa guvernam acest oras si aceasta tara - alaturi de cetateni", a punctat Voiculescu.El a precizat ca spera ca luni, la sedinta Birourilor Nationale reunite ale USR si PLUS, sa se ajunga la o solutie pentru a avea o singura echipa a Aliantei."Daca nu se va ajunge la o concluzie, voi propune sa facem ceea ce fac partidele moderne si curate intotdeauna cand nu reusesc sa ajunga la intelegere: apeleaza la vointa membrilor", a adaugat fostul ministru.Mai exact, spune el ca va propune un referendum intern al organizatiilor de Bucuresti ale USR si PLUS pentru stabilirea metodei de determinare a candidatului. "Un membru - un vot, indiferent de partid, asa cum se cuvine intr-o Alianta a doua partide care intentioneaza sa fuzioneze.Adica sa votam asupra modului cum sa ne alegem candidatul: sondaj, referendum sau altceva. Orice, doar sa avem un rezultat comun si sa deblocam situatia. Fara intarziere, in aceasta saptamana", a explicat el."Apoi, dupa ce avem un candidat comun, indiferent de rezultat, sa invitam si PNL pentru a scapa Bucurestiul de PSD la Primaria Generala si la sectoare. Lucrurile importante se construiesc in echipa", a incheiat Voiculescu.A.G.