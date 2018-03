Fost ministru al Sanatatii: Va rog, nu mai dati spaga in spitale. Daca vi se cere, sunati aici!

0800.806.806

"Dincolo de bulibaseala creata de doamna Olguta&Co in sistemul sanitar si de noile inechitati create de legislatia proasta promovata de PSD-ALDE, cresterile succesive ale veniturilor din acest domeniu trebuie sa coincida cu eradicarea flagelului numitsauNu doar pentru cadin societatea noastra - cei saraci care ajung la spital, nu doar pentru ca, nu pentru ca este ilegal, indiferent daca este primit inainte sau dupa interventie/tratament, ci pentru ca felul in care arata si functioneaza astazi sistemul sanitar este si rezultatul coruptiei din sistem, al carei simbol este chiar acest mic, acest nenorocit #plic.Daca vi se cere, sunati aici:(hotline anticoruptie in spitale lansat in 2016) ", a scris pe Facerbook Vlad Voiculescu La comentariile unor utilizatori ca poate sistemul functiona in 2016, insa sub guvernarea PSD-ALDE lucrurile s-ar putea sa nu mai fie asa, Voiculescu ii sfatuieste pe sceptici sa incerce oricum.Fostul ministru a postat ulterior si o stire de luni, din Mures, unde au avut loc perchezitii atat la spital, cat si la locuinta unui medic denuntat de un pacient caruia i-a cerut bani pentru realizarea unei interventii chirurgicale."Dosarul penal vizeaza savarsirea infractiunii de luare de mita in forma continuata de catre un medic specialist chirurgie cardiovasculara din cadrul unei unitati medicale din Targu Mures, constand in aceea ca, in repetate randuri, acesta a conditionat actul medical, respectiv operatii asupra unor pacienti, de primirea unor sume de bani", se arata in comunicatul Directiei Generale Anticoruptie Mures.