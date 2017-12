Fostul ministru Voiculescu vorbeste despre cazul Lucan: Toata lumea stia ce se intampla acolo si toata lumea stia cine este seful

Ziare.

Voiculescu mai spune ca medicii, colegi ai profesorului Mihai Lucan, nu au facut dezvaluiri despre ilegalitatile comise de acesta, pentru ca riscau sa isi piarda functiile, existand chiar o situatie in care un medic care a pus la indoiala autoritatea lui Lucan a fost lovit, amenintat si i-au fost sabotate operatiile."Practic, stiam de atunci ca listele de asteptare (cu pacienti care asteptau sa primeasca un organ sanatos - n.red.) nu sunt respectate, stiam de atunci ca mai multi pacienti au avut de suferit specific, din cauza asta, stiam de atunci ca exista decontari false, stiam de atunci ca banii merg catre clinica privata Lukmed, in multe feluri.Pe de o parte, pacientii erau internati acolo, unde plateau grosul, banii veneau pe de o parte de la pacienti, pe de alta parte, o buna parte din incasarile Lukmed vin de la stat, incasari care trebuiau sa mearga de fapt la Institutul de stat, pe care domnul Lucan il controla ca pe propria mosie", a declarat fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, la Europa FM.El a spus ca, in urma carora a fost trimis in repetate randuri, pentru verificari la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, Corpul de control al ministrului Sanatatii."Marea majoritate a anchetelor nu sunt inca publice, dar sunt extrem de multe lucruri pe care le-am constatat.. Nu sunt simple sesizari ale medicilor si ale pacientilor, ci din aceste sesizari, prin trimiterea Corpului de control in cele sapte luni de mandat, din fiecare iesea cate un dosar care era trimis organelor de control. Procuratura trebuie sa aiba oamenii pregatiti si trebuie sa aiba acces la date din sistemul sanitar", a subliniat Voiculescu.De asemenea, fostul ministru al Sanatatii a precizat, pentru RFI, ca in urma verificarilor Corpului de control nu au putut fi luate masuri impotriva medicului Mihai Lucan, cu toate ca ilegalitatile erau foarte clare, iar concluziile din rapoarte - numeroase. Voiculescu spune ca la Institutul de Urologie "toata lumea stia cine este seful", iar medicul Lucan, chiar daca nu era manager, avea intotdeauna cai sa influenteze lucrurile."Concluziile rapoartelor Corpului de Control au fost numeroase, dar ilegalitatile erau evidente. Pe de o parte, cele care priveau lista de asteptare, care, practic, nu exista o procedura clara care sa stabileasca ordinea pacientilor, prioritatea pacientilor, ceea ce lasa loc echipei medicale sau asa cum era cazul la Cluj - unui singur om - sa faca ceea ce doreste. Domnul Lucan nu era managerul Institutului atunci. Domnul Lucan a avut intotdeauna cai sa influenteze lucrurile, fara sa aiba o functie. Asta a facut tot timpul.", a spus Voiculescu.Fostul ministru a explicat si de ce medicii si pacientii tac si nu fac publice ilegalitatile comise in spitale, spunand ca acestia ar putea plati cu sanatatea, viata sau cariera lor. El exemplifica afirmatiile prin cazul unui medic care a pus la indoiala autoritatea profesorului Mihai Lucan si care a fost lovit si amenintat si i-au fost sabotate operatiile."Societatea noastra nu permite celor care vor sa spuna adevarul, sa-l spuna fara ca pentru asta sa plateasca un pret mai mare sau mai mic. Pentru pacienti, fie ca vorbim de un medic sau de altul, sa vorbeasca impotriva medicului sau, pretul ar putea sa fie sanatatea sau chiar viata acestuia. Pentru un coleg medic sau pentru o asistenta medicala sau pentru o infirmiera care decide sa spuna adevarul, pretul ar putea sa fie cel putin cariera, daca nu mai mult decit atat. Asta spune ceva despre societatea noastra. Cu cat o societate merge mai mult catre dictatura (...), cu atat adevarul este mai greu de aflat", a spus Vlad Voiculescu.De asemenea, el spune ca, fiind inlocuit imediat dupa preluarea ministerului de catre Florian Bodog."Pretul pe care seful Corpului de Control de la Ministerul Sanatatii l-a platit a fost eliminarea, a fost pierderea jobului. Seful Corpului de Control a fost eliminat de Florian Bodog, ministrul Sanatatii, imediat dupa plecarea mea. A fost adus cineva cu origini din Oradea", a adaugat Vlad Voiculescu.La randul sau, medicul Emanuel Ungureanu, fost colaborator la Institutul de Urologie si actual deputat USR, cel care l-a denuntat pe Lucan, spune ca, vorbind despre un trafic organe in care ar fi fost implicat Lucan.Ungureanu a declarat, pentru Digi 24, ca una dintre atributiile pe care le avea in 2002, cand lucra pentru Mihai Lucan, era sa convinga familiile pacientilor aflati in moarte cerebrala sa doneze organele. Ungureanu spune ca atunci a descoperit ca medicul Mihai Lucan favoriza pacienti straini."Ca sa chemi un strain trebuia sa fie ceea ce se numeste tipizat. Avea sangele unor straini, o lista paralela cu pacienti veniti din strainatate. Se faceau acte notariale in care se spunea ca respectivul primeste rinichi de la un roman sarac benevol si tranzactia se facea pe modelul win-win. Acei straini erau deplasati cu masina institutului, cu o Dacie break de culoare alba, soferul stie. (...) Stiu si asistente medicale care erau chemate in weekend pentru aceste cazuri speciale. Sumele vehiculate de asistenta sefa de atunci. Si se pornea de la un 20, 30 de mii de marci cand erau marci si apoi 30, 40 de mii de euro. Dar aceasta afacere s-a oprit undeva in 2005, 2006", a declarat Emanuel Ungureanu pentru Digi 24.Deputatul spune ca nu doar strainii erau favorizati, ci si cei care ii puteau oferi medicului protectie. El a adaugat ca a depus plangere penala impotriva medicului Lucan dupa transplantul de rinichi al actorului Alexandru Arsinel."Organul trebuia sa ajunga la o fata pe care o cheama Ana Maria Galben, care este din Prundul Bargaului, care a facut intre timp transplant in Spania, era compatibilitate de grupa. Sunt oameni de afaceri care au intrat in fata, sunt politicieni care au facut transplant cu prioritate si care l-au sprijinit in momentele cheie, cand erau probleme imediat era acoperit de aceasta caracatita de tip mafiot", spune Emanuel Ungureanu.Deputatul USR a mai spus ca pacientii care mergeau la clinica privata a medicului Lucan au fost ingrijiti ani de zile cu medicamente din programul national de transplant, vorbind despre un ""."Imi amintesc foarte bine cum era vorba lui cand venea cate un procuror sau un judecator. Statea cu picioarele pe masa, incrucisate, si imi spunea: "Emanuel, la ce dracu il folosim pe asta?!" Veneau si prima intrebare era: unde lucrati, ce faceti si daca erau posbilitati imediat incepea discutia: stiti, statul roman nu subventioneaza, nu ne merge aparatul, nu ne merge laserul, dar la privat, daca doriti. (...) Este un sistem de jaf neimaginat. Cred ca cheltuielile... de acolo si profitul urias la Lukmed de 1 milion de euro pe an", a mai spus Ungureanu.Medicul Mihai Lucan si fiul acestuia, Valeriu Ciprian Mihai Lucan, retinuti de catre procurorii DIICOT in dosarul de delapidare si constituire a unui grup infractional organizat, vor fi cercetati sub control judiciar, au decis magistratii Tribunalului Bucuresti, care au respins, vineri, propunerea procurorilor, de arestare preventiva.Aceeasi decizie - de plasare sub control judiciar - a fost luata si in cazul celor doi directori ai Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj - Dan Emil Fofiu - Sanpatreanu si Sanda Rodica Baciu - retinuti si ei in acest dosar.Mihai Lucan, fiul acestuia, directorul administrativ al Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj, Dan Emil Fofiu - Sanpatreanu si directorul economic Sanda Rodica Baciu au fost retinuti joi pentru 24 de ore de catre procurorii DIICOT, pentru delapidare si constituirea unui grup infractional organizat.Procurorii DIICOT au facut miercuri cinci perchezitii la Cluj, una fiind la clinica medicala privata a familiei Lucan, in acest dosar.Conform procurorilor, membrii grupului au prejudiciat Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, inclusiv prin folosirea unui aparat utilizat in tratarea diferitelor forme de cancer prin crioterapie, aparat care a fost transferat la clinica privata fara acte, cons159 de pacienti, findu-le percepute sume cuprinse