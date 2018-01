Vlad Voiculescu: Bodog vrea sa faca lege din faradelegile medicului Lucan. Iata cum propune sa se faca transplanturile

Ziare.

Mai exact, un proiect de lege initiat de Ministerul Sanatatii vrea ca alocarea organelor sa fie decizia sefului echipei chirurgicale, in timp ce in alte state europene procesul este unul transparent, desfasurat prin intermediul unui mediator international."In timp ce o tara intreaga este oripilata de faradelegile domnului Lucan, de modul in care viata pacientilor depindea de toanele si de pofta de imbogatire a acestuia, domnul Bodog, ministrul Sanatatii de mai bine de 12 luni, nu doar ca nu ia nicio masura pentru a opri abuzurile si crimele... dar face exact pe dos!Conform noii propuneri de Lege privind transplantul uman propusa de echipa domnului Bodog si de echipa Zota-Deac de la ANT, Faradelegea devine lege!!!", scrie Vlad Voiculescu pe pagina sa de Facebook.Acesta ofera si detalii privind initiativa pe care o considera "faradelege"."Cum se face alocarea organelor in lumea PSD-ALDE:, fara sa fie tinut de absolut nicio regula.Formularea exacta:'Art. 57, alin. (2) Alegerea receptorului apartine sefului echipei chirurgicale care efectueaza procedura de transplant uman, dupa consultarea cu ceilalti specialisti implicati'."Pe site-ul Ministerului Sanatatii gasiti intregul text al porpunerii legislative Vlad Voiculescu spune ca "in lumea civilizata" alocarea organelor pentru transplant se face prin intemediul Eurotransplant, un organism international care asigura transparenta si eficienta operatiunilor. Mai multe despre functionarea acestui organism puteti afla de pe site-ul instituriei G.K.