Vlad Voiculescu, dupa ce s-a confirmat primul caz de coronavirus: Urmeaza un nou test pentru noi toti

"Primul caz confirmat in Romania. Urmeaza probabil un nou test pentru noi toti. Institutiile noastre vor fi cel mai probabil depasite. Sefii lor vor fi probabil tentati sa minta. Multi politicieni vor incerca sa se foloseasca de criza asta. In tot ce spun sau fac toti cei de mai sus, ar trebui sa va intrebati mereu daca le pasa cu adevarat. De obicei se vede cu ochiul liber", a scris, miercuri seara, e Facebook Vlad Voiculescu.Potrivit acestuia, multe vor depinde de noi."Sper sa ne pese destul de cei din jurul nostru - virusul asta ii poate ucide pe cei mai vulnerabili dintre noi. Nu e rost de panica ci de grija mare, in primul rand fata de cei vulnerabili din jurul nostru - parinti, bunici si cei bolnavi", a mai scris Voiculescu. Primul caz de coronavirus fost confirmat in Romania , la o persoana din Gorj care a intrat in contact cu barbatul din Italia diagnosticat deja la Rimini.