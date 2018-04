Vlad Voiculescu reactioneaza dupa ce Firea a spus ca-l da in judecata: Ea sa dea socoteala familiilor care isi plang mortii

Voiculescu si Firea s-au mai dat in judecata pe scandalul transplantului pulmonar

Ziare.

com

"Intr-un punct are dreptate doamna Firea, vom ajunge in instanta... si imi pare rau ca am intarziat atat. Dar pana sa imi dea mie socoteala pentru vorbe aruncate aiurea, doamna Firea are de dat socoteala catorva zeci de familii care fie isi plang mortii, fie asteapta fara speranta langa cei care nu au murit inca dar carora dansa si acolitii dansei le-au luat orice speranta!", a scris Vlad Voiculescu pe Facebook Acesta arata ca situatia transplantului in Romania este foarte grava si zeci de familii sunt nenorocite "de niste inconstienti"."Peste 10 milioane de euro cheltuiti fara nicio justificare reala. 1,5 ani fara niciun transplant de plamani intr-un centru acreditat despre care dansa pretindea ca poate face transplant 'de maine dimineata'. Niciunul! Zeci de familii nenorocite de niste inconstienti. Gabriela Firea nu are o problema cu asta, are o problema cu faptul ca spun eu adevarul", mai spune Voiculescu.Fostul ministru ii cere primarului general sa spuna care sunt afacerile pe care il acuza ca le are in domeniu sanatatii si se intreaba ce a facut PSD intr-un an si jumatate de guvernare, avand in vedere ca in 2016 il acuzau pe el ca blocheaza programul de transplant."De ce nu s-a facut de un an si jumatate (de cand a preluat PSD tot) niciun transplant la spitalul Sf. Maria, transplantul acela despre care spunea ca il blochez eu si ca trebuie facut 'de maine dimineata'? O invit sa explice oamenilor acelora!Gabriela Firea ma acuza ca am 'business' in sanatate. O invit sa ne spuna tuturor care sunt acelea! Gabriela Firea acopera in continuare ce s-a intamplat la Sf. Maria. Ii solicit sa faca publice toate contractele si documentele de achizitie de la spitalul Sf. Maria!", conchide Voiculescu.In noiembrie 2016, Vlad Voiculescu, pe atunci ministru al Sanatatii, a anuntat public ca o ancheta a Corpului de Control efectuata la Spitalul Sfanta Maria din Bucuresti a relevat ca aceasta unitate a fost autorizata de Agentia de Transplant la presiuni politice O reactie dura a venit de la Narcis Copca, managerul Spitalului Sfanta Maria, care a depus o plangere penala impotriva lui Voiculescu , pentru "abuz in serviciu" si l-a acuzat chiar si de "ucidere din culpa".Apoi, in decembrie, la Sfanta Maria ar fi trebuit sa vina o comisie de expertti straini, sa evalueze situatia si sa decida impreuna cu Ministerul Sanatatii ce e de facut pentru a putea fi realizate in siguranta transplanturi pulmonare. Participarea expertilor a fost insa anulata pentru ca managerul unitatii medicale i-a amenintat ca ii da in judecata daca vin in spitalul pe care el il conduce.Apoi, social-democratii au preluat guvernarea. Florian Bodog, ministru al Sanatatii in primele doua guverne din 2017, a trimis, la finalul lunii martie, dupa o intalnire cu Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, o echipa a Agentiei Nationale de Transplant pentru a efectua o noua evaluare la centrul Sfanta Maria . Tot atunci, coordonatorul programului de transplant pulmonar de la AKH Viena il instiinta pe Bodog ca spitalul austriac nu mai poate primi pacienti romani pe motiv ca nu mai exista spatiu suficient.Ulterior, Florian Bodog a declarat ca a fost reluat contracul cu spitalul AKH din Viena , pacientii romani putand sa fie din nou transplantati pulmonar, iar Spitalul Sfanta Maria va fi inclus in programul national de transplant Ceea ce s-a si intamplat. In doar cateva zile de la controlul cerut de Firea, Agentia Nationala de Transplant a anuntat ca Spitalul Sfanta Maria din Capitala va putea efectua transplant de plamani Intre timp, Vlad Voiculescu a anuntat ca ii da in judecata pe Gabriela Firea si Narcis Copca pentru acuzatiile pe care i le-au adus dupa ce a facut controlul la Sfanta Maria."Una dintre campaniile cele mai murdare in campania electorala a fost aceea a doamnei primar Gabriela Firea alaturi de ilustrul manager de spital numit Narcis Copca.Cei doi m-au acuzat de crima, pentru ca as fi blocat transplantul de plamani in Romania, ca as fi 'vandut organele romanilor catre straini', si alte mizerii inimaginabile. O campanie de calomniere orchestrata, marca PSD. (...)Sanatatea nu are culoare politica, iar viata omului este sfanta. Iar doamna Firea ar trebui sa stie ca, atunci cand nu mai ai nimic sfant, nici inchinatul la televizor, nici icoanele din birou, nici luminitele de Pasti nu inseamna absolut nimic", anunta in martie anul trecut Vlad Voiculescu.