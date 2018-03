Vlad Voiculescu spune povestea Spitalului "Doi Cocosi": O nerozie demna de lumea a 3-a a pus stapanire pe toata administratia

Ziare.

Fostul ministru tehnocrat al Sanatatii Vlad Voiculescu a comentat dur momentul, declarandu-se infricosat de faptul ca cei care detin acum puterea "nu vor si nu pot sa faca nimic asa cum trebuie"."Inteleg ca nu am fost atenti cateva zile si domnul Tudorache s-a pierdut cu firea side la 'Doi Cocosi'. Ce este infiorator nu este doar modul in care acesti oameni fura si vor sa isi faca scapati hotii de la partid.Ce este infricosator este faptul ca oamenii acesti nu vor si nu pot sa faca nimic asa cum trebuie. Nimic.. In timp ce sute de mii de romani fac performanta in sistemul privat sau in strainatate, o #nerozie si o #nepricepere demna de lumea a treia care a pus stapanire pe toata administratia romaneasca", a scris pe Facebook Vlad Voiculescu.El prezinta povestea acestui proiect si modul in care i-a dat viata primarul Tudorache, transformandu-l de la declaratie la declaratie ba in spital municipal, ba in spital metropolitan, ba in spital republican."#August2016. Ma vad cu primarul PSD al Sectorului 1, domnul Tudorache, pentru a vorbi despre. Stabilim cine va face ce si avem o discutie generala despre problemele spitalului de arsi. Domnul primar asculta si rar scoate cate un cuvant. In conferinta de presa de dupa scurta intalnire, domnul primar bombeaza insa pieptul si surprinde pe toata lumea. Domnul primar anunta construirea unui 'spital nou pentru arsi'.Ba mai mult, anunta ca are deja un teren, despre care declara cu precizia specialistului in domeniu: 'Mie imi place ca si locatie, are si un teren de fotbal sau rugby in apropiere, deci se poate folosi si pentru urgente'. Primarul Tudorache - m-am gandit eu atunci - este, iata, putin vorbitor in intalniri, dar poate un om de actiune, si cu siguranta repede iesitor la declaratii!La cateva saptamani mai tarziu, domnul primar Tudorache ma suna si imi spune glorios: 'Am un teren pe strada Bucuresti-Targoviste nr. 10. E zona buna, langa restaurantul #DoiCocosi'. Imi cere parerea imediat. Ii spun ca nu imi pot da cu parerea pe loc, il rog sa imi trimita detaliile amplasamentului si sa ne intalnim intr-una dintre zilele urmatoare pentru a discuta impreuna cu specialistii, eventual chiar la fata locului.La nici o ora dupa telefonul primit, cineva din echipa mea imi aduce zambind un articol tocmai aparut in media online: domnul primar se produsese deja intr-un interviu. Greseala mea... uitasem deja ca domnul primar este repede iesitor la declaratii!In valtoarea evenimentelor, spitalul nu mai era de arsi - cum insusi dom' primar declarase (fara mult sens) mai devreme -, acum era 'de de toate' si se numea #SpitalMunicipal", povesteste Vlad Voiculescu.Fostul ministru adauga si declaratia de la sfarstiul lunii august a anului 2016 a primarului Tudorache: "In perioada urmatoare voi declansa, impreuna cu Primaria Capitalei, toate procedurile pentru a putea sa intram in linie dreapta cu acest proiect.".Ca acest lucru nu se va intampla a spus-o chiar primarul Tudorache azi, cand a anuntat ca cel mai devreme in vreo 5 ani am putea avea spital nou.Dar sa revenim la povestea proiectului."#Noiembrie2016 - Seful si profetul PSD citeste pentru prima data 'tablele legii' (aka Programul de Guvernare) si ne spune asa: 'Un #SpitalRepublican la Bucuresti, care sa fie mai mare decat AKH din Viena si Anadolu din Istanbul.Va fi un complex medical, care va cuprinde un spital mare, de peste 2.500 de paturi, Universitatea de Medicina, centre de cercetare, clinici, campusuri pentru studenti, campusuri pentru personalul medical si cel putin 24 de porti de primire urgenta'. Costul prevazut pentru acest spital este de 1,1 miliarde euro.#Iulie2017 - PAC-PAC-PAC (de 3 ori peste cap, si spitalul s-a transformat). Doamna primar Firea surprinde pe toata lumea, inclusiv pe domnul ministru Bodog, colegul (mai mic) de partid al dansei, spunand doct la TV ca vrea sa construiasca un #SpitalMetropolitan - tot in nordul Bucurestiului, tot de de toate, de data asta cu vreo 2.000 paturi. O investitie de vreo 300 de milioane de euro, ne spune doamna primar PSD, si mentioneaza si cateva specialitati ca sa sune bine.De unde vin sumele, specialitatile, numarul de paturi de mai sus? Vreun studiu, ceva? Vreo discutie cu Ministerul Sanatatii care a cheltuit in anii de glorie zeci de milioane de euro pe studii de fezabilitate si tocmai si-a asumat anul trecut fata de Comisia Europeana un plan de dezvoltare a infrastructurii spitalicesti in toata tara? Bineinteles ca nu", si-a incheiat Vlad Voiculescu istorisirea.Acum, in cea mai recenta varianta a sa, spitalul va avea 1.015 paturi, un bloc operator cu 37 de sali de operatie, 60 de linii de garda, ambulator integrat, radiologie/imagistica, laboratoare, farmacie, sectie de ginecologie-obstretica, maternitate, doua unitati de sterilizare, medicina nucleara, sectie de recuperare post trauma, chirurgie, centru pentru arsi, toxicologie clinica, ATI, pediatrie, neurologie, cardiologie, ortopedie, precum si spitalizare de zi, cu 50 de paturi.De asemenea, spitalul va fi dotat inclusiv cu parcare supraterana, o baza aeromedicala cu doua heliporturi si o baza pentru ambulante. Costul estimat este de 300 de milioane de euro, insa Tudorache a spus ca e posibil ca suma sa creasca pe parcurs.A.S.