Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu este audiat la DIICOT in dosarul medicului Mihai Lucan

Ziare.

com

El este audiat in calitate de martor."A existat interesul foarte clar din partea unor oameni care se ocupa de transplat in Romania sa nu existe reguli si nu existat reguli, iar acele reguli putine care existau au fost incalcate flagrant. Puteti sa va uitati la cine a condus Agentia Nationala de Transplant in ultimii ani", a declarat Voiculescu, la intrarea la DIICOT.Vlad Voiculescu a mai spus ca Florian Bodog a fost in Ministerul Sanatatii cu mult timp inainte de a fi ministru si chiar a facut parte din echipa de control care a mers in inspectie la ANT in urma cu sapte ani.Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a vorbit, intr-un mesaj postat duminica pe Facebook, despre transplanturile din Romania si despre cum au fost taraganate procedurile si reglementarile domeniului pentru ca, "daca nu ai reguli, nimeni nu te poate acuza de nimic", iar in acest timp "sute sau mii de romani au murit pe lista de asteptare" sau au trait pentru ca s-au imprumutat."Care este cea mai simpla metoda pentru a te asigura ca poti fura linistit? Iti faci singur regulile! Sau... nici nu le faci", spunea Voiculescu.De asemenea, fostul ministru al Sanatatii a mai acuzat ca medicul Mihai Lucan avea informatori in minister, iar "decapitarea Corpului de control" confirma relatiile privilegiate ale acestuia cu noua conducere politica instalata in 2017."Despre relatia privilegiata a domnului Lucan cu domnul Bodog nu stim de ieri, de astazi. Inteleg ca ar fi si rude, ceva nasi/fini in familie... sper sa aflam cu totii in curand. Decapitarea Corpului de Control (exact asa cum amenintase domnul Lucan) nu venea decat sa confirme ceea ce stiam... ca amenintarile domnului Lucan aveau ca baza relatia privilegiata cu politicienii ce aveau sa se instaleze din nou dupa alegeri", afirma Vlad Voiculescu.El mai spunea ca stia despre faptul ca Lucan avea permanent informatii clasificate din interiorul ministerului.Miercuri seara, in acest dosar a fost audiat la DIICOT si ministrul Sanatatii, Florian Bodog.In 21 decembrie, Mihai Lucan, fiul acestuia, directorul administrativ al Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj, Dan Emil Fofiu - Sanpatreanu si directorul economic Sanda Rodica Baciu au fost retinuti pentru 24 de ore de catre procurorii DIICOT, pentru delapidare si constituirea unui grup infractional organizat. In 22 decembrie, magistratii Tribunalului Bucuresti au respins cererea procurorilor DIICOT de arestare preventiva a fostului sef al Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj si a fiului acestuia, hotarand sa fie plasati sub control judiciar.