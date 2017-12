Fostul ministru tehnocrat al Sanatatii spune cum a fost posibila anchetarea lui Lucan: Toata lumea pare absolut socata

Ziare.

"Ceea ce nu stiu multi este ca #dosarul DIICOT este intr-o masura covarsitoare alcatuit din rezultatul controalelor si celor doua rapoarte devastatoare ale Corpului de Control al Ministrului Sanatatii de anul trecut.Dar mai important decat atat, a fost poate prima data in ultimii ani cand la Ministerul Sanatatii sunai daca pacientii aveau o problema, nu daca tu (sef sau sefut) aveai o problema. E interesant insa cum gandea domnul Lucan - si cum gandesc cei ca dansul", a scris pe Facebook Vlad Voiculescu Voiculescu arata prin extrase din rechizitoriul anchetatorilor ca medicul Lucan a incercat sa obtina o intalnire cu el."In referatul cu propunerea de arestare preventiva intocmit de procurori apar informatii potrivit carora, in anul 2016, medicul ar fi luat legatura cu mai multe persoane influente in cadrul unor institutii ale statului, in contextul unor verificari ale Corpului de Control al Ministerului Sanatatii efectuate la ICUTR. (...) Una dintre persoanele contactate este fostul sef al Agentiei Nationale de Transplant, Victor Zota.(...) In scopul securizarii activitatii sale, inculpatul Lucan Mihai a facut demersuri in vederea activarii altui post telefonic. L-a contactat pe numitul TARUS VALENTIN-NORBERT (presedinte al SC 'Farmaceutica REMEDIA' S.A.) pe care l-a intrebat daca il cunostea pe ministrul sanatatii la data respectiva, in persoana numitului VOICULESCU VLAD VASILE, solicitandu-i totodata o intalnire, potrivit referatului de arestare.In ziua de 26.09.2016 ora 21:42:43 a purtat o discutie telefonica cu numitulpentru a-l informa pe primul ministru al Guvernului Romaniei despre situatia existenta", sunt pasajele din referat indicate de fostul ministru.Vlad Voiculescu trage apoi concluzia: "Atat domnul Tarus cat si domnul Dancu au avut intelepciunea sa isi vada de treaba".Citeste si marturia celui care a pornit dosarul Lucan: Batea medicii, facea trafic de organe si avea la degetul mic procurori, politicieni si servicii A.D.