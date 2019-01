Vlad Voiculescu, despre acuzatiile lui Marius Oprea: Nu facem dosare de cadre si nu le verificam familiile celor ca se alatura PLUS

Ziare.

Istoricul Marius Oprea sustine ca partidul lui Dacian Ciolos, PLUS, a fost infiintat de cu ajutorul casei de avocatura "Iordache & Partners", fondata de Alexandru Iordache, despre care spune ca a fost maior de Securitate si coordonatorul anchetei penale impotriva sa, in 1988.In scurt timp, Dacian Ciolos a catalogat atacul ca pe "un lucru mizerabil" Motivand ca a primit mesaje ca nu au clarificat pe de-a intregul "presupusele acuze", Vlad Voiculescu a adus, sambata, explicatii suplimentare, precizand ca au apelat la sprijinul avocatilor dupa ce timp de noua luni au fost impiedicati sa isi inregistreze propriul partid.Este vorba de trei avocati, cu CV-uri serioase in domeniul privat, care erau copii la revolutie, iar cei din Plus nu au stiut cine sunt parintii avocatilor, pentru ca nu obisnuiesc sa faca dosare, a explicat Voiculescu., afirma Vlad Voiculescu intr-o postare pe Facebook.Vlad Voiculescu reaminteste ca, in martie 2018, impreuna cu Dacian Ciolos, Dragos Pislaru, Anca Dragu, Dragos Tudorache, Alin Cristian Mituta, Valeriu Nicolae, Liviu Iolu, Oana-Maria Bogdan, a depus actele pentru infiintarea unui nou partid, totul fiind public si fiind organizata si o conferinta de presa."De aici au urmat 9 luni in care nu am fost lasati sa infiintam partidul prin tot felul de intarzieri fara nicio baza si cu largul concurs al institutiilor controlate de vechile partide carora nu le pica deloc bine o forta politica noua. In luna septembrie am observat ca lucrurile devin grave si ca riscam sa nu avem partid pentru a putea participa la alegerile din urmatoarele luni, a trebuit sa cautam variante alternative. Statul capturat de vechii politicieni ne-a fortat sa facem un alt partid, in secret, care sa nu dea de banuit ca are legatura cu noi. Noua formatiune odata ce nu mai avea numele noastre legate de ea, a putut fi infiintata in doar 2 luni", explica Voiculescu.In final, concluzia este ca acesta este "mediul toxic din care trebuie sa facem tot ce ne sta in putinta sa iesim si n-o putem face decat impreuna""Nu va fi usor si stiam asta de la inceput dar cu cat suntem mai multi si mai uniti devine mai usor. Hai alaturi de noi! Orice om in PLUS ii sperie si mai tare", conchide fostul ministru.