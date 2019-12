Vlad Voiculescu: Unii medici cred ca au dreptul sa faca uz de puterea castigata, de reteaua de "pretini", de faptul ca oricum nu ai la cine altcineva sa apelezi

Desfasurarea evenimentelor in acest caz

Ziare.

com

"Am urmarit astazi declaratiile Prof. Univ. Dr. Beuran (Presedinte al Senatului UMF Bucuresti ) despre ce s-a intamplat la Floreasca. Tonul, continutul, toate sunt in linie cu ceea ce am tot vazut si auzit toti acesti ani din partea mai marilor medicinei romanesti: de la anumiti ministri, la mari profesori, la reprezentanti ai colegiului medicilor, la anumiti inalti functionari , la anumiti medici , la anumite asistente, ba chiar la anumite infirmiere si la anumiti portari.Toti au cucerit (doar ei stiu cum) o functie, un post... si acum au dreptul de a face uz de puterea castigata, de reteaua de "pretini", de faptul ca oricum nu ai la cine altcineva sa apelezi, pe scurt... esti pe tarlaua lor. In fapt, nu e tarlaua lor. Nici a ministrilor, nici a marilor profesori, nici a Colegiului Medicilor, nici a vreunuia dintre cei insirati mai sus", a scris pe Facebook Vlad Voiculescu Apoi, el a redat ce scria medicul roman Daiana Voiculescu, care lucreaza ca anestezist la New York, precizand ca e vorba doar de o coincidenta de nume: "Unul dintre primele lucruri pe care orice rezident de chirurgie si anestezie trebuie sa le stie este cum sa evite producerea incendiului pe masa de operatie. In sistemele medicale responsabile exista practici si protocoale clare care sunt aplicate cu strictete de catre tot personalul medical, de la profesor pana la infirmiera si brancardier. Un incendiu de mari proportii pe masa de operatie nu poate fi produs si intretinut decat de cantitati relativ mari de substante combustibile. Oricine stie ca alcoolul din substantele dezinfectante este combustibil si electrocauterul nu trebuie folosit inainte de evaporarea totala a lui. Si, tot in sistemele medicale responsabile, cine ignora grosolan siguranta pacientului isi pierde dreptul de practica. Cel putin dreptul de practica."Mai mult, Vlad Voiculescu a mai spus ca aducerea spitalelor din Bucuresti in secolul 21 va fi una dintre prioritatile mandatului sau la Primaria Municipiului Bucuresti. "Aducerea spitalelor in secolul 21 nu inseamna doar constructii noi, aparate scumpe si disponibilitatea medicamentelor care acum lipsesc. Multe, extrem de multe tin de comportamentul personalului, de reguli si protocoale internationale adaptate la conditiile de la noi si de tot ceea ce presupune siguranta pacientului".Mai mult, Vlad Voiculescu a mai spus ca, din iunie 2020, cine nu va pune pe primul loc siguranta pacientului in spitalele din Bucuresti, va inceta imediat sa serveasca pacientii acelui spital , indiferent de titluri, indiferent de "pretini". "Exista destui medici romani extraordinari care nu vor sa plece din tara, dar nu isi gasesc post si destui medici extraordinari care vor sa se intoarca acasa", a incheiat acesta.Reamintim ca pacienta in varsta de 66 de ani care a luat foc pe masa de operatii de la Spitalul Floreasca a murit duminica seara Decesul a fost confirmat de medicul Mircea Beuran, la Antena 3. Acesta a precizat ca femeia a murit la Terapie Intensiva, fiind vorba de un cumul de circumstante - cancerul avansat, arsura si stopul cardiac.Deputatul USR Emanuel Ungureanu este cel care a relatat, intr-o postare pe Facebook , despre un incident grav la Spitalul Floreasca, o pacienta luand foc pe masa de operatie . El a citat declaratii ale asistentelor care au vazut scena si din care rezulta ca de vina ar fi medicul Mircea Beuran, cel care realiza interventia chirurgicala. Vineri au fost deja facute primele verificari la Spitalul Floreasca , iar saptamana viitoare va fi trimis la spital Corpul de control al ministrului Sanatatii.Desi medicul Mircea Beuran a negat ca s-ar fi aflat in unitatea medicala in acea zi, el semneaza protocolul operator al acestei interventii Ministrul Sanatatii Victor Costache a declarat ca surprinzatoare e atitudinea unor chirurgi implicati in incident, care refuza sa coopereze cu echipele de cotrol. Ministrul anunta ca, in functie de rezultatele anchetei, vor fi sesizate Colegiul Medicilor si alte institutii competente.Medicul Mircea Beuran a explicat sambata seara, la Antena 3, ca nu era in sala de operatii in momentul producerii incidentului, ca a participat ulterior, in alta sala, la interventia care a vizat pacienta, preluand operatia si finalizand-o, ca a anuntat familia femeii si conducerea spitalului in legatura cu ceea ce s-a intamplat.El a sustinut ca la o prima evaluare era vorba despre arsuri de gradele 1 si 2 pe 25 - 30% din suprafata corpului. Conducerea Spitalului Floreasca a transmis, cu privire la cazul pacientei care a suferit arsuri in timpul unei operatii , ca incidentul a fost rapid gestionat de echipa medicala, interventia chirurgicala fiind finalizata, iar cazul a fost anuntat in aceeasi zi, fiind declansata o ancheta administrativa.C.P.