USR PLUS decide saptamana viitoare cum va fi stabilit candidatul la Primaria Capitalei

"Nu s-a schimbat nimic. Alianta USR-PLUS va avea candidat unic pentru Primaria Capitalei, candidati unici pentru sectoare si candidati unici peste tot in tara pentru primarii. Discutiile continua in Birourile Nationale reunite ale celor doua partide. Saptamana viitoare va fi decis si modul in care va fi stabilit candidatul aliantei pentru Primaria Capitalei", a spus Voiculescu intr-o conferinta de presa.El a adaugat ca Alianta USR PLUS va avea liste comune pentru consilieri, iar modul in care candidatii pentru aceste functii vor fi desemnati va fi stabilit cel mai probabil la nivelul fiecarei filiale.Alianta USR PLUS urmeaza sa-si stabileasca un candidat pentru Primaria Capitalei dintre Nicusor Dan, independent, sustinut de USR, si Vlad Voiculescu, sustinut de PLUS.