Putin se teme de schimbare si-l propune prim-ministru pe acelasi Medvedev. De ce?

"Se considera ca, in Rusia, toate deciziile sunt luate de un singur om - Vladimir Putin. Este doar partial adevarat. Toate deciziile sunt luate de Putin, insa Putin nu este doar un singur om. Este o minte colectiva uriasa. Zeci, chiar sute de oameni ghicesc zilnic ce decizii trebuie sa ia Vladimir Putin.Insusi Vladimir Putin ghiceste tot timpul ce decizii trebuie sa ia pentru a fi popular, pentru a fi inteles si aprobat de acel urias Vladimir Putin colectiv", scrie Mihail Zagar in cartea sa "Toti oamenii Kremlinului".Evenimentul depunerii juramantului a fost urmarit cu interes si de fostul cancelar al Germaniei Gerhard Schroder , membru in conducerea Gazprom, in realitate un angajat al lui Vladimir Putin, dar si de actorul american Steven Seagal , un fel de bufon modern adus la curtea regelui pentru calitatile sale de "erou-luptator" in productii cinematografice de categorie B. Amandoi s-au aflat in primele randuri alaturi de oficialitatile ruse invitate la ceremonie.Cel mai asteptat moment dupa juramant a fost cel in care Vladimir Putin urma sa trimita Dumei de Stat (Parlamentul Rusiei) propunerea de prim-ministru. Presedintele nu era obligat sa faca acest anunt, dar purtatorul sau de cuvant a lasat sa se inteleaga faptul ca presedintele va propune rapid un sef al Executivului."Dmitri Medvedev si-a inceput cariera in calitate de profesor - in el au ramas multe din tanarul profesor care intra in clasa, nu este sigur de felul in care il va accepta auditoriul, de aceea, se straduieste sa fie mai matur, mai serios, iar uneori, dimpotriva, sa vorbeasca folosind limbajul tinerilor.Parca s-a obisnuit deja sa nu se simta in apele sale. Chiar si atunci cand povesteste despre cum invata fiul sau, se straduieste sa produca o impresie buna", scrie Mihail Zagar in cartea "Toti oamenii Kremlinului".Si, intr-adevar, Vladimir Putin i-a rugat pe parlamentarii rusi sa-l voteze pe Dmitri Medvedev, cel care a detinut pozitia de prim-ministru si in ultimii sase ani, acesta fiind intre 2008 si 2012 presedinte al Rusiei in timp ce Vladimir Putin era, in aceeasi perioada, prim-ministru. Aceasta nominalizare facuta de liderul de la Kremlin reprezinta un accent pus pe continuitate. O schimbare ar fi insemnat un risc."Reformele nepopulare sunt una dintre amenintarile cu care se va confrunta viitorul prim-ministru. Totul va depinde de disponibilitatea si cantitatea de resurse necesare pentru satisfacerea nevoilor statului. Daca banii vor fi putini, vor exista reforme. Viitorul prim-ministru ar putea sa fie obligat sa-si asume responsabilitatea de a pune in aplicare decizii nepopulare, cum ar fi ridicarea varstei de pensionare si a cotei unice de impozitare, precum si impunerea de reforme in domeniul sanatatii", a scris cotidianul Moscow Times In contextul in care Putin trece printr-o perioada tulbure in ce priveste relatia cu puterile occidentale, schimbarea prim-ministrului ar fi anuntat o modificare de strategie politica, iar asta ar fi putut fi interpretata ori ca o recunoastere a erorilor din politica Moscovei, ori, in functie de noua propunere, ar fi creat o noua incertitudine in ce priveste relatiile cu Occidentul.Presedintele Rusiei a ales calea sigura, aceea de a nu face nicio schimbare, pastrandu-l pe "credinciosul" Dmitri Medvedev in echipa. Asta inseamna ca Vladimir Putin va pastra linia politica, aceea de a raspandi semintele neincrederii in democratiile occidentale, aceea de a incerca sa mentina Ucraina intr-o capcana, stopandu-i dezvoltarea, de a construi mesajul ca Rusia, in urma anexarii Crimeii, si-a recastigat statutul de mare putere si are o influenta planetara. Cu toate acestea, decizia lui Putin nu a fost una usoara."Liderul Opozitiei, Alexei Navalnii, l-a acuzat anul trecut pe Dmitri Medvedev ca detine un imperiu de proprietati secrete pe care le administreaza printr-un sistem corupt. Un videoclip online care detaliaza acuzatiile de coruptie la adresa prim-ministrului a generat de atunci si pana acum mai mult de 27 de milioane de vizualizari. Medvedev a respins acuzatiile ca fiind minciuni motivate politic", a scris New York Times Arestarea a peste 1.500 de protestatari de catre fortele de politie, cu o zi inainte ca Putin sa depuna juramantul, arata noua realitate a Rusiei.Liderul Opozitiei a fost luat pe sus de catre politisti si arestat din nou pentru a fi eliberat dupa 24 de ore. In plus, zeci de copii si adolescenti care au participat la proteste au fost dusi la sectiile de politie.Vladimir Putin va incerca sa profite la maximum de forta de popularizare pe care o are Campionatul Mondial de Fotbal care se va desfasura in Rusia, in perioada 6 iunie - 15 iulie. E de asteptat ca in lunile urmatoare Kremlinul sa nu desfasoare activitati care sa tensioneze si mai mult relatiile cu statele occidentale care, oricum, sunt si asa destul de tensionate in urma atacului cu substante chimice asupra unui fost spion GRU acuzat de tradare, atac desfasurat pe teritoriul Regatului Unit.Dar asta nu inseamna ca Vladimir Putin nu are de raspuns la mari provocari. In urma cazului spionului atacat cu nerv-agent, la nivel european s-a constituit o alianta care condamna ferm politica dusa de Kremlin.Marea Britanie - Franta - Germania au reactionat rapid si au reusit sa obtina si sprijinul SUA, astfel incat asupra Moscovei s-a creat o imensa presiune diplomatica, una care a dus la expulzarea a peste o suta de agenti ai serviciilor secrete ruse din SUA si din Uniunea Europeana.Criza creata de cazul Skipral e departe de a se fi incheiat odata cu preluarea fostului spion GRU si a fiicei sale in programul de protectie a martorilor coordonat de serviciile de informatii americane.Tensiunile au ramas, iar Occidentul a dezvoltat deja o retorica anti-Putin, rupand puntile vizibile de comunicare cu Kremlinul, intrandu-se din nou in logica Razboiului Rece.Alegerea lui Dmitri Medvedev pentru pozitia de prim-ministru este alegerea continuitatii si o incercare din partea lui Vladimir Putin de a nu crea valuri si tensiuni atat in politica interna, cat si in cea internationala.In plus, Medvedev poate fi sacrificat daca situatia politica din interior devine dificila, oferindu-i lui Vladimir Putin o cale de justificare a esecurilor."Acum, trebuie sa folosim toate posibilitatile existente pentru rezolvarea sarcinilor interne urgente de dezvoltare, pentru investitii in dezvoltarea economiei si a tehnologiei, pentru cresterea competitivitatii in acele domenii care vor avea o importanta majora in viitor", a sustinut Vladimir Putin in discursul sau de dupa depunerea juramantului, trasand directia de actiune a viitorului Executiv.Nominalizarea lui Medvedev inseamna si ca Putin nu a avut o solutie mai buna care sa treaca fara confruntari politice majore in Duma de Stat.