Consilier rus: Putin si Trump s-ar putea intalni in cadrul summitului G20 din Argentina

"Exista si alte optiuni pe care lideri nostri le pot lua in considerare, inclusiv summitul G20 din Buenos Aires.", a declarat Usakov, adaugand ca cele doua parti nu au discutat inca despre un nou summit.In urma summitului cu liderul de la Kremlin, Donald Trump si-a atras critici dure pentru ca a sugerat ca are incredere mai mare Vladimir Putin decat in evaluarile serviciilor secrete americane privind ingerintele electorale ruse."Eu am incredere in oamenii mei din serviciile de informatii, dar va pot spune ca presedintele Putin a fost extrem de puternic in negarea acuzatiilor", a spus Donald Trump dupa intalnirea cu liderul de la Kremlin.