De ce Donald Trump nu-l poate ajuta pe Vladimir Putin in cazul noilor sanctiuni impuse de SUA Rusiei?

De ce mai putin obisnuita? Pentru ca diplomatii prezenti la fata locului, jurnalistii si comentatorii au fost martorii incercarii liderului american de a valida atacul lui Vladimir Putin asupra sistemului democratic occidental.Donald Trump a contestat la conferinta de presa de dupa summit-ul de la Helsinki descoperirile comunitatii de informatii americane, care a strans date si dovezi despre implicarea Rusiei in alegerile din SUA."Dar simt ca amandoi am facut unele greseli (SUA si Rusia - n.red.) . Cred ca ancheta (ancheta lui Robert Mueller asupra implicarii Rusiei in alegerile din SUA - n.red.) este un dezastru pentru tara noastra. Cred ca ne-a tinut departe, ne-a tinut separati. Nu a existat nicio coliziune. Toata lumea stie asta. Pana in prezent, stiu ca nimic nu a fost legat de campanie (electorala - n.red.) . Si vor trebui sa se chinuie sa gaseasca pe cineva care a facut ceva gresit in campanie. A fost o campanie curata", a declarat Donald Trump. In data de 8 august, Departamentul de Stat, condus de Mike Pompeo, anunta ca SUA vor impune noi sanctiuni impotriva Rusiei, din cauza atacului cu substante chimice desfasurat pe teritoriul Marii Britanii, atunci cand agenti ai Kremlinului au incercat sa-l elimine pe Serghei Skripal, un fost spion rus care a trecut in serviciul MI6."In urma folosirii substantei Novichok in incercarea de asasinare a cetateanului britanic Serghei Skripal si a fiicei sale, Yulia Skripal, Statele Unite, in data de 6 august 2018 si in temeiul Legii privind eliminarea armelor chimice si biologice din 1991 (CBW Act), considera ca Guvernul Federatiei Ruse a folosit arme chimice sau biologice care incalca dreptul international si a folosit arme chimice sau biologice letale impotriva propriilor cetateni.Dupa o perioada de 15 zile de la notificarea Congresului, aceste sanctiuni vor intra in vigoare dupa publicarea unui anunt in Registrul federal, in jurul datei de 22 august 2018", anunta comunicatul oficial al Departamentului de Stat. Pe de-o parte, avem rezistenta lui Trump de a impune noi sanctiuni. Exista nenumarate luari de pozitie ale acestuia prin care submineaza ancheta in ce priveste implicarea agentilor rusi in deturnarea si compromiterea democratiilor occidentale, dar avem de-a face si cu incercarea presedintelui american de a ascunde legaturile din campania electorala cu reprezentanti ai Rusiei.Pe de alta parte, avem determinarea Congresului SUA de a sustine ancheta procurorului independent Robert Muller in ce priveste imixtiunea rusilor in procesul electoral american si pe cea a Departamentului de Stat de a impune noi sanctiuni Rusiei."Aceasta este o situatie teribila, iar procurorul general Jeff Sessions ar trebui sa opreasca aceasta vanatoare de vrajitoare chiar acum, inainte de a ne murdari si mai mult tara. Bob Mueller este in totalitate in eroare, iar cei 17 democrati furiosi care-l sustin si ii fac munca murdara sunt o rusine pentru SUA!", a scris Donald Trump pe Twitter pe 1 august In cazul Serghei Skripal , Donald Trump nu se poate opune noilor sanctiuni anuntate de Departamentul de Stat, din cauza unei legi votate de Congres in 1991, in care se precizeaza ca sanctiunile economice se activeaza automat, in cazul in care exista dovezi ca Rusia a folosit arme chimice. Mike Pompeo , seful Departamentului de Stat, a spus ca a primit de la reprezentantii Marii Britanii concluziile anchetei desfasurate de acestia in cazul Skripal si ca acestea au fost acceptate de diplomatia americana.Noile sanctiuni vor intra in vigoare in urmatoarele doua saptamani si vor avea in vedere interzicerea exportului unei game largi de componente tehnologice catre piata ruseasca, adica nicio companie americana nu va mai putea vinde produse electronice si motoare catre Rusia.Sanctiunile pot fi oprite doar in cazul in care reprezentantii Rusiei, in termen de 90 de zile, sunt de acord sa interzica folosirea oricarui tip de arma chimica, distrug toate depozitele in care acestea sunt pastrate si sunt de acord cu o inspectie care sa confirme aceasta distrugere.Impactul economic e mai mare sau mai mic, dar cel politic e unul important, mai ales in contextul lobby-ului exagerat pe care-l face Donald Trump pentru imbunatatirea relatiilor cu Vladimir Putin.Mai multi experti in diplomatie sustin ca singura modalitate de a limita influenta liderului rus si de a-i fragiliza pozitia in Rusia e cea a sanctiunilor economice.Si asta nu neaparat pentru ca acestea au ca scop prabusirea economiei ruse, in realitate nu o pot face, ci pentru ca vor rupe legatura dintre conducerea politica a Rusiei si clasa de mijloc."Putin se teme de un singur lucru. Ii este teama ca, intr-o zi, clasa de mijloc din Rusia se va revolta impotriva regimului sau si va ocupa strazile, cerand schimbarea regimului. S-a intamplat in Tunis, Cairo si alte orase din Orientul Mijlociu si Africa de Nord intre 2010 si 2012 si s-a intamplat alarmant, din perspectiva lui Putin, acum patru ani la Kiev, cand ucrainenii au dat jos un regim sustinut de Moscova.Sanctiunile care musca din inima economiei ruse, sanctiunile care sporesc riscul ca o mare parte a clasei de mijloc din Rusia sa devina nelinistita sunt cele care-i vor atrage atentia lui Putin", scrie fostul director al CIA Michael Morell pentru Washington Post Acest atac a rupt relatiile cu Marea Britanie, le-a prabusit pe cele cu Uniunea Europeana si a aruncat in derizoriu toate incercarile lui Trump de a-i convinge pe americani ca Putin poate fi bun pentru America.