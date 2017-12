Mesajul lui Putin pentru Trump de Anul Nou

Ziare.

"In actuala conjunctura internationala complexa, un dialog ruso-american constructiv este extrem de necesar pentru a consolida stabilitatea strategica in lume si pentru a gasi raspunsurile optime la amenintarile si provocarile globale", se arata in mesajul lui Vladimir Putin catre Donald Trump.Putin a subliniat importanta ca evolutia relatiilor dintre cele doua puteri sa se bazeze pe principiile egalitatii si respectului reciproc."Acest lucru ar permite construirea unei cooperari pragmatice orientate spre o perspectiva pe termen lung", a precizat liderul de la Kremlin.Relatiile dintre SUA si Rusia au cazut in ultimii ani la cel mai jos nivel de dupa Razboiul Rece.