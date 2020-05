Moscova, "indignata", acuza Washingtonul ca vrea sa-i diminueze rolul in victoria de la 1945

Ziare.

com

"Suntem extrem de indignati de tentativele de deformare a rezultatelor (...) contributiei decisive a tarii noastre", a declarat intr-un comunicat ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, facand referire la un comunicat publicat vineri pe pagina de Facebook a Casei Albe care mentioneaza ca invingatori ai nazistilor doar SUA si Marea Britanie."Responsabilii americani nu au avut curajul si vointa de a aduce omagiu rolului incontestabil al Armatei Rosii si poporului sovietic", a continuat Moscova , subliniind numarul "colosal de victime" care a existat in lupta "in numele intregii umanitati".Calificand declaratiile americane "in special meschine", Rusia a cerut Washingtonului sa nu transforme memoria lui 1945 "o noua problema in relatiile bilaterale, care deja au momente dificile".Problema rolului URSS in victoria contra germaniei naziste, cu pretul a 27 de milioane de sovietici ucisi, este una extrem de sensibila in Rusia si care se afla in centrul discursurilor de putere si prestigiu ale lui Vladimir Putin Moscova ii acuza si pe europeni, in frunte cu polonezii si ucrainenii, ca subapreciaza actiunea sa in al Doilea Razboi Mondial.Rusia a sarbatorit modest, sambata, 75 de ani de la victorie, fara obisnuita defilare militara si miile de rusi pe strazi, din cauza epidemiei provocata de noul coronavirus.