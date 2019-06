Putin l-a invitat pe Trump in Rusia pe 9 mai 2020, la 75 de ani de la victoria impotriva lui Hitler

Ziare.

"Noi l-am invitat pe presedintele american sa vina la noi la aniversarea a 75 de ani de la Victoria in al Doilea Razboi Mondial, la 9 mai, anul viitor", a anuntat Iuri Usakov la postul rus de telviziune Russia 24.Donald Trump, care s-a intalnit vineri cu Vladimir Putin in marja summitului G20 la Osaka, a reactionat "in mod foarte pozitiv" fata de aceasta invitatie, a dat el asigurari.In deschiderea reuniunii lor bilaterale, presedintele american si-a laudat "relatiile foarte bune" cu Vladimir Putin, in contextul in care Moscova si Washingtonul se confrunta cu o grava criza diplomatica, din cauza unor divergente cu privire la Siria, Ucraina si amestecul rus in alegerile americane din 2016.Cei doi lideri nu s-au mai intalnit de la primul summit Putin-Trump , la Helsinki, in iulie 2018.Aceasta intalnire a provocat, la acea vreme, o controversa apriga. Presedintelui american i s-a reprosat atunci, in Statele Unite, un ton considerat prea conciliant.Trump a afisat vineri o relatie cordiala cu Putin, in marja G20, mergand pana la a glumi pe seama unei eventuale noi tentative ruse de amestec in alegerile prezidentiale din 2020 in Statele Unite."Fara amestec in alegeri, va rog", a spus el, intorcandu-se catre presedintele rus.Donald Trump a reactionat astfel la interpelarea unui jurnalist cu privire la o posibila tentativa de a influenta alegerile din 2020, in contextul in care in Statele Unite sunt in desfasurare anchete in Congres cu privire la legaturi intre echipa de campanie a miliardarului american si Rusia in campania electorala din 2016.Locatarul Casei Albe a laudat de asemenea "relatiile foarte bune" cu omologul sau de la Kremlin, in deschiderea intalnirii lor bilaterale, foarte asteptate, in marja summitului G20."A trecut mult timp de cand nu ne-am mai vazut", a constatat Vladimir Putin, subliniind ca administratiile celor doua tari au "lucrat mult" in acest rastimp.