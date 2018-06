Putin se declara pregatit pentru o intalnire cu Trump si-i acuza pe ceilalti lideri G7 de "barfe imaginare"

Ziare.

"Intalnirea poate avea loc in functie de cat de repede sunt pregatite Statele Unite", a spus Putin intr-o deplasare in China, potrivit agentiei ruse TASS.Presedintele rus a adaugat ca multe state si-au exprimat interesul de a gazdui intalnirea, inclusiv Austria.Ar fi prima intalnire bilaterala dintre cele doua tari de cand Trump se afla in Biroul Oval. Trump si Putin au vorbit doar cand s-au intalnit la diverse conferinte majore.Trump a facut referire in repetate randuri la legaturi stranse cu Rusia, inclusiv recent cand a sustinut ca Grupul celor sapte (G7) al celor mai puternice natiuni industrializate sa reintegreze Rusia in "club". Dar tensiuni intre Moscova si Washington au aparut in timpul mandatului sau, in special din cauza acuzatiilor de implicare a Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016.Sugestia lui Trump de a invita in G7 Rusia, care a fost exclusa de grup in 2014 ca urmare a anexarii pensinsulei Crimeea, a reprezentat una dintre multele probleme care au facut ca Statele Unite sa se desprinda de aliatii sai traditionali la recent incheiatul summit de la Malbaie, Canada.Putin a accentuat ca Rusia nu a parasit niciodata G8, scrie TASS. Potrivit presedintelui rus, celelalte tari au refuzat sa organizeze un summit in tara sa. "Va rog, am fi fericiti sa va salutam la Moscova", a adaugat el.Totodata, Putin a criticat declaratia de la finalul G7, care, printre altele, a cerut Rusiei "sa nu se mai comporte in maniera destabilizatoare". "Trebuie sa oprim aceste barfe imaginare si sa ne concentram pe chestiuni de cooperare reale", a spus el.Trum, a retras ulterior avizul SUA pentru comunicatul comun de la G7.