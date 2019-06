Putin si-a adus de acasa un termos cu ceai la dineul liderilor mondiali de la Osaka (Video)

"Bea in mod constant ceai"

Ziare.

com

Cana ceramica cu capac din mana lui Putin a ridicat semne de intrebare, mai ales ca nu departe de liderul rus statea presedintele american Donald Trump, fotografiat in timp ce servea dintr-un pahar.TASS scrie ca Trump a baut vin rosu, in timp ce RIA Novosti sustine ca liderul de la Casa Alba avea Coca-Cola in pahar.Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a explicat ca seful statului rus "bea in mod constant ceai" din aceasta cana alba, potrivit RIA Novosti. El a adaugat ca nu este prima reuniune internationala cand presedintele Putin isi aduce cu el cana termos.Desi se stie ca este adeptul unui mod sanatos de viata, presedintele rus consuma ocazional si bere si vin. Iar, asa cum a recunoscut intr-un interviu, a baut si vodca cu presedintele chinez Xi Jinping.Agentia TASS a precizat atunci ca acest eveniment s-a produs cu ocazia aniversarii sale de 61 de ani, care a coincis cu prezenta presedintelui rus la summitul APEC din Bali, la 7 octombrie 2013.Pe contul de Twitter al RIA Novosti a fost postata o inregistrare video in care se vede ca Putin bea dintr-o cana alba din ceramica la dineul de la Osaka.