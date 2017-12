Relatia dintre Trump si Putin in 2018 si evenimentele care vor avea impact asupra ei

Povara sanctiunilor economice atarna greu pe umerii presedintelui rus, tinand Kremlinul departe de statutul de superputere

Presiunea Moscovei asupra sistemului politic din Ucraina este imensa, Kievul se afla mereu prins in menghina conflictelor, foto Hepta.ro

Presedintele SUA, misterios de spasit in relatia cu noul tar

Alegerile din SUA pot compromite realegerea mogulului imobiliar

Donald si Melania Trump anunta venirea Craciunului la Casa Alba. Provocarile din 2018 pot pune in pericol viitorul mandat al actualului presedinte SUA, foto Hepta.ro

Dar, si mai neobisnuit e faptul ca liderul lumii libere nu l-a criticat niciodata pe autoritarul presedinte rus, desi exista o ancheta a Congresului american care cerceteaza interferentele Kremlinului in alegerile din SUA din anul 2016. Ancheta este condusa de Robert Mueller , un fost sef al FBI , iar Michael Flynn, fost consilier pentru probleme de securitate a presedintelui, a decis sa colaboreze cu anchetatorii.Donald Trump nu l-a criticat niciodata pe Vladimir Putin, nici in campania electorala pentru Casa Alba , nici dupa ce a ajuns presedinte desi au existat nenumarate motive pentru a face acest lucru. Rusia , in ultimii ani, a devenit o adevarata amenintare la adresa securitatii Uniunii Europene . Interventia militara din estul Ucrainei, niciodata asumata, si anexarea Peninsulei Crimeea au reprezentat amenintari fara precedent la adresa echilibrului de forte din Europa.Statele occidentale au impus un set de sanctiuni economice impotriva Moscovei, iar acest fapt l-a iritat pe presedintele Rusiei. Acesta doreste sa fie recunoscut ca lider al unei superputeri, dar, din pacate, o superputere trebuie sa se bazeze si pe o super economie.Venitul pe cap de locuitor al unui cetatean rus este doar un pic mai mare ca al unui cetatean roman (26.000 de dolari comparativ cu 23.000 la nivelul anului 2016 ). Economia Rusiei are aceeasi anvergura precum cea a Italiei, departe de a fi cea a unei superputeri.In acest context apare ca fiind si mai ciudata pozitionarea lui Donald Trump in raport cu Putin. In primul raport realizat de Christopher Steele , un fost agent MI5, se vorbea de un posibil santaj la care este supus actualul presedinte al SUA de catre liderul de la Kremlin. Aceasta informatie nu a fost confirmata de dovezi desi comportamentul lui Donald Trump este misterios de spasit in relatia cu Vladimir Putin.Anul 2018 va aduce ceva nou in raporturile celor doi pentru ca presedintele rus intra in campania electorala pentru un nou mandat de sase ani.Alegerile vor avea loc in data de 18 martie 2018 si e de asteptat ca Donald Trump sa-l sprijine pe autoritarul lider rus.Exista posibilitatea ca Trump sa-si foloseasca influenta pentru a imbunatati imaginea noului tar, dar nu vor exista surprize in confruntarea electorala din Rusia, iar Putin va obtine un nou mandat de presedinte.Problemele lui Donald Trump vor fi mult mai mari in 2018 decat cele ale amicului sau. Exista posibilitatea sa se produca o ruptura intre presedintele american si republicanii care vor avea alegeri in acest an, o parte dintre locurile din Camera Reprezentantilor si din Senat vor fi in joc in scrutinul de la jumatatea mandatului prezidential. Dupa esecul din Alabama , un stat republican de peste un sfert de secol, exista o mare ingrijorare la Casa Alba ca democratii ar putea sa castige majoritatea in ambele camere ale congresului SUA.O astfel de situatie ar duce la izolarea lui Trump si la crearea posibilitatii ca acesta sa nu poata castiga un al doilea mandat de presedinte.Relatia dintre Trump si Putin va fi modelata de interesele electorale ale celor doi si sunt putine sanse sa existe o imbunatatire semnificativa in ciuda dorintei acestora.