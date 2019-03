Rusia acuza SUA de provocari, dupa ce in bagajul unui angajat al ambasadei a fost gasit un obuz

Ziare.

In timpul unor controale la intrarea in terminal pe aeroportul moscovit Seremetievo - cel mai important din tara - "un obiect asemanator cu un obuz a fost gasit in bagajele unui angajat al ambasadei SUA", a afirmat pentru agentia Ria Novosti o sursa a ministerului rus al Afacerilor straine. "Genistii au confirmat ca este vorba despre un obuz cu un detonator dar fara materie exploziva", a continuat sursa, indicand "o provocare"."Pare ca Statele Unite incearca sa testeze fiabilitatea securitatii Rusiei nu doar in exterior, organizand regulat raiduri provocatoare cu nave de razboi si de avioane aproape de granitele noastre, ci si in interior. Si cu implicarea angajatilor ambasadei sale", a denuntat ministerul, citat de Ria Novosti.Potrivit autoritatilor rusesti, diplomatul are legaturi cu armata americana si a afirmat ca el a transportat acest obiect pentru "colectia personala".Dupa ce a ratat zborul, individului i s-a permis sa plece la New York, dar fara obuz.Moscova a afirmat ca a informat ambasada americana in Rusia despre acest incident si asteapta explicatii.