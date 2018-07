Surprinzator, Trump loveste in NATO mai eficient ca Putin. Cazul Muntenegru

De ce ar trebui sa apere soldatii americani Muntenegru?

Muntenegru, un stat urias din punct de vedere strategic pentru NATO

A inceput operatiunea Macedonia, care seamana izbitor cu cea din Muntenegru

Intalnirea dintre Donald Trump si Vladimir Putin din Helsinki , Finlanda, va intra in istorie si prin faptul ca le va oferi diplomatilor si jurnalistilor un etalon si o posibilitate de studiu al modalitatilor prin care, pentru prima data in istoria moderna, un autocrat rus a manipulat in fata intregii lumi un presedinte ales, ce reprezinta cea mai puternica democratie din lume."Astazi, atat Rusia, cat si Statele Unite se confrunta cu un nou set de provocari. Acestea includ o nepotrivire periculoasa a mecanismelor de mentinere a securitatii si stabilitatii internationale, a crizelor regionale, a amenintarilor teroriste si a criminalitatii transnationale, problemele legate de relatiile economice, riscurile de mediu si alte provocari.Le putem face fata numai daca strangem randurile si lucram impreuna. Speram ca vom ajunge la aceasta intelegere cu partenerii nostri americani", a declarat Vladimir Putin , luni, la Helsinki.Donald Trump e un presedinte slab, sustinut totusi de 41,8% dintre americani . E cel mai popular reprezentant al Partidului Repubican. Cu toate acestea, prestatia sa de la conferinta de presa comuna, tinuta in Palatul Prezidential din Helsinki, a provocat stupoare si revolta chiar si in interiorul formatiunii care detine majoritatea locurilor in Congresul SUA.Intr-un interviu oferit postului de stiri Fox News, luni, in ziua intalnirii cu Vladimir Putin si difuzat a doua zi, marti, Donald Trump face o noua referire negativa la adresa NATO, punand in discutie relevanta articolului 5, cel care garanteaza statelor membre apararea comuna in cazul unei agresiuni.Pentru un telespectator american, sustinator al lui Donald Trump, e un dialog firesc si o ingrijorare normala. Asta daca n-ar fi existat in istoria recenta atacarea Kuweitului de catre Irak in 1990, atunci cand state membre NATO au trimis trupe, formand o coalitie de 35 de tari care au luptat exact impotriva invadarii de catre un stat mare, Irak, a unui stat vecin, mult mai mic, Kuweit.In 2001, dupa atacurile teroriste de la World Trade Center, "micute state" ca Romania si Bulgaria au trimis trupe in Afganistan si Irak, chiar daca inca nu erau membre NATO, dar incepusera negocierile de aderare. De asemenea, soldati ai micutelor state membre NATO au murit pe toate fronturile luptei impotriva terorismului, chiar daca nu au fost vizate direct de atacuri teroriste."Este o onoare sa am sansa de a vedea militarii lucrand impreuna in cadrul acestui exercitiu comun. Ultima data cand v-am vazut a fost in Afganistan. Este un mare beneficiu pentru ambele tari (SUA si Romania - n.red.) ca suntem alaturi", a spus in 2014 vicepresedintele SUA Joe Biden, in timp ce asista la un exercitiu militar comun Romania - SUA."E responsabilitatea ambelor tari (pentru deteriorarea relatiilor dintre cele doua state - n.red.) . Cred ca America a fost proasta. Cred ca am fost toti prosti. Ar fi trebuit sa avem acest dialog cu mult timp in urma; o lunga perioada de timp, sincer, inainte sa ajung eu presedinte. Si cred ca suntem cu totii de vina. Cred ca Statele Unite au progresat acum in relatia cu Rusia, ne intalnim si avem sansa de a face niste lucruri minunate", a declarat Donald Trump , acuzandu-si propria tara pentru stricarea relatiilor cu Vladimir Putin.Mai mult, aceasta discutie despre Muntenegru nu este deloc intamplatoare din perspectiva incercarii lui Putin de a nu-si pierde influenta in Europa.Muntenegru este o tara cu 650.000 de locuitori si cu iesire la Marea Adriatica. A facut parte din Republica Federativa Iugoslavia. Dupa destramarea Iugoslaviei in 1990, ramane alaturi de Serbia pana in 2006 cand, in urma unui referendum, isi declara independenta.Rusia a avut o influenta puternica asupra micutului stat, mai ales in perioada in care acesta era legat ombilical de Serbia.Vladimir Putin a facut tot posibilul sa blocheze aderarea la NATO a Muntenegrului. A incercat sa corupa sistemul politic, sa deturneze alegerile, iar, in final, a pregatit o lovitura de stat in ziua alegerilor parlamentare din 16 octombrie 2016 pentru a stopa venirea la putere a formatiunii pro-europene, Partidul Socialist Democratic din Muntenegru. Complotul a fost dejucat de fortele Ministerului de Interne, in prima faza fiind arestate 20 de persoane.Muntenegru adera la NATO in 2017, fiind cel de-al 29-lea membru al aliantei, unul cu un rol strategic extrem de important. Rusia isi pierde influenta la Marea Adriatica, aceasta aflandu-se suta la suta sub controlul fortelor aliate.Ca o comparatie, Marea Neagra e una in care echilibrul strategic se face cu eforturi militare uriase din partea aliantei, iar Vladimir Putin, prin invadarea Peninsulei Crimeea, are un ascendent important, expresia de "lac rusesc" asociata acestei mari nefiind departe de adevar.Acesta e contextul in care Donald Trump deschide discutia despre Muntenegru si sugereaza ca soldatii americani n-ar trebui "sa apere" aceasta tara.Un scenariu asemanator se desfasoara in aceste zile in apropierea Muntenegru, in Macedonia, o alta fosta republica, parte din Iugoslavia, care-si declara independenta in anul 1991.Macedonia e un stat cu doua milioane de locuitori cu capitala la Skopie, care inca de la momentul declararii independentei a fost intr-un continuu conflict diplomatic cu Grecia, cu care se invecineaza la sud, din cauza numelui.Atena a sustinut ca numele "Macedonia" apartine provinciei grecesti din nordul tarii si nu recunoaste un stat independent care utilizeaza acelasi nume. Din cauza opozitiei Greciei, Macedonia a fost vreme de doua decenii un stat izolat politic si economic, fara perspective de dezvoltare.Odata cu castigarea alegerilor din mai 2017 de catre Zorav Zaev , liderul formatiunii progresiste Uniunea Social Democrata din Macedonia, acesta, bucurandu-se de o puternica sustinere populara, a decis sa faca primii pasi pentru integrarea statului in NATO si pentru inceperea negocierilor de aderare la Uniunea Eropeana. Pentru a reusi, avea nevoie de realizarea unei intelegeri cu Grecia in privinta numelui."Nu exista cale de intoarcere. Alegerea noastra (Zorav Zaev si Alexei Tsipras - n.red.) prin compromis este un nume descriptiv si precis, acest nume este onorabil si exact din punct de vedere geografic - Republica Macedonia de Nord", a declarat prim-ministrul acestei republici la incheierea negocierilor cu premierul Greciei de acum o luna.Posibila pierdere a influentei unui nou stat si teritoriu din Europa care are sanse sa intre sub umbrela aliantei nord-atlantice a activat intregul sistem de reactii a reprezentantilor Rusiei in Macedonia, Grecia si Cipru."Proiectul de Monitorizare a Crimei Organizate si a Faptelor de Coruptie, OCCRP, a sustinut luni ca reporterii sai din Macedonia au vazut documente ale Ministerului de Interne de la Skopie, conform carora Savvidi ar fi platit aproximativ 300.000 de euro protestatarilor macedoneni impotriva declaratiei comune cu Grecia de schimbarea a numelui republicii, intelegere care a deblocat aderarea tarii la UE si NATO", se arata intr-un articol al publicatiei Balkan Insight care face referire la omul de afaceri rus stabilit in Grecia, proprietar al echipei de fotbal PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu.Reteta din Muntenegru a inceput deja sa fie aplicata si in Macedonia, aici, confruntarea fiind la inceput.Incercarea lui Trump de a minimiza importanta micutului stat printr-o logica inversa nu arata decat faptul ca presedintele american are o agenda de politica externa care, in mod surprinzator, e extrem de asemanatoare cu cea a lui Vladimir Putin in ce priveste deteriorarea NATO si a Uniunii Europene, pe care Donald Trump tocmai a numit-o ca fiind "inamicul" SUA