Trump a numit Uniunea Europeana inamic, iar Steve Bannon vrea s-o distruga, spre bucuria lui Putin. Va reusi?

Bannon l-a copiat pe Macron si a creat "Miscarea", cu sediul la Bruxelles

E un plan ambitios, dar oare Steve Bannon n-a ajuns un pic prea tarziu pe Batranul Continent?

In spatele lui Steve Bannon se vede strategia lui Vladimir Putin

Partidele traditionale au invatat sa lupte cu manipularea si populismul

"Bannon uraste UE. El spune ca este in principal un instrument pentru globalizare - nu este un instrument de imbunatatire a civilizatiei occidentale", a declarat Ben Shapiro , un fost scriitor de la Breitbart News care s-a despartit de Bannon anul trecut, fiind citat de Politico Magazine.Coordonatorul Breitbart News , o platforma de stiri si opinii care promoveaza miscarile politice conservatoare, este un sustinator al iliberalismului, pe care vrea sa-l raspandeasca pe scara larga in Uniunea Europeana pentru a crea tensiune ca, in final, constructia europeana sa se destrame.Steve Bannon i-a oferit actualului presedinte american intregul continut politic, de la discursuri pana la indicatii in ce priveste modul de a se pozitiona in fata unui eveniment sau al altuia.E adevarat ca exista opinii care sustin ca strategul american s-a considerat nedreptatit dupa castigarea alegerilor de catre Donald Trump. De aici a pornit si tensiunea cu presedintele si familia sa care, in final, a dus la indepartarea lui Bannon de la Casa Alba.Aceasta indepartare i-a provocat multa frustrare strategului politic din moment ce Breitbart News, platfoma pe care o coordoneaza, a devenit extrem de critica la adresa lui Donald Trump. Proiectul "Miscarea" , The Movement, cum i-a zis Bannon, are legatura si cu liderul american pentru ca vrea sa-i demonstreze acestuia cum se creeaza o "miscare politica", una pe care a vrut s-o puna in practica in SUA, dar n-a fost lasat. Aceasta e doar o mica parte vizibila a planului care l-a adus pe Bannon in Europa.Miscarea in sine este o fundatie cu sediul la Bruxelles, care copiaza formatiunea centrista lansata de Emmanuel Macron in Franta, En Marche , un partid nou care l-a adus pe acesta in pozitia de presedinte al Frantei, dar similitudinile sunt doar la nivel de forma, obiectivele politice sunt total diferite.Fundatia lui Steve Bannon va strange bani pe care ii va distribui formatiunilor populiste pentru a se promova in tarile in care activeaza."The Movement" isi doreste sa fie un "catalizator" al tuturor formatiunilor de dreapta din interiorul Uniunii Europene prin care acestea sa fie finantate in campaniile pentru alegerile europarlamentare de anul viitor.Tinta lui Bannon este ca partidele finantate de fundatia sa castige 30% din locurile Parlamentului European.Donald Trump nu are niciun fel de sustinere din partea Europei Occidentale. Intr-un sondaj publicat in Germania, presedintele american e perceput ca un inamic al Berlinului , iar toate discutiile din jurul problemei imigratiei care se desfasoara in aceste zile nu sugereaza ca Steve Bannon a reusit sa joace vreun rol. Mai mult, e vazut ca un factor de disconfort chiar de catre partidele populiste din Germania."Trebuie sa luptam cu argumente bune, increzatori in adevar. UE nu trebuie sa se teama de campaniile nationaliste cu care domnul Bannon ar dori sa puna Europa in genunchi. Valorile noastre sunt mai puternice decat ura si minciunile lui", a declarat Michael Roth , deputat in Parlamentul Social Democrat (SPD) si ministru de stat pentru Europa, intr-un interviu acordat ziarului Die Welt, citat de DW.Un alt obstacol mare in calea lui Bannon e sustinerea de care se bucura Uniunea Europeana si institutiile europene in randul publicului de pe continent. Aceasta sustinere se afla la cea mai ridicata cota din istorie, ajungand la 67 de procente, una la care nici nu putea visa elita politica de la Bruxelles in urma cu cinci ani.Dupa experienta devastatoare a Brexit-ului, cetatenii UE sunt mai solidari ca niciodata, iar cei mai multi dintre ei isi doresc o asociere mai eficienta, in niciun caz disparitia acestei constructii politice si economice.Daca vreti, in noua "Miscare" e ascuns si un paradox, Steve Bannon vrea distrugerea Europei unite, vrea fragmentare, creand o platforma ce are drept scop "unirea" formatiunilor de extrema dreapta din Europa.La asta adaugati si faptul ca majoritatea din Parlamentul European este controlata de Partidul Popular, familie politica realizata din alianta formatiunilor de centru-dreapta. Din perspectiva politica, Steve Bannon a intrat exact pe zona de discurs, de centru-dreapta temperat, a Partidului Popular European, care a castigat alegerile din 2014 si e favorit si la cele din 2019."Steve Bannon, fostul manager de campanie al lui Donald Trump, a ordonat managementului Cambridge Analytica sa testeze mesajele presedintelui rus Vladimir Putin si cele cu privire la agresiunile Rusiei din 2014, informeaza Christopher Wylie, angajat al Cambridge Analytica, in audierea care a avut loc in Camera Reprezentantilor din SUA", a scris Politico , in aprilie 2018, atunci cand fostul salariat al Cambridge Analytica a fost audiat in Congresul SUA.Reprezentantii Rusiei, prin hacking, campanii de social-media, platforme de stiri false, incearca sa preia controlul asupra discursului politic din Uniunea Europeana, dar reusitele sunt tot mai putine in ultimul timp."In primii doi ani si jumatate de existenta, campania UE impotriva dezinformarii a publicat mai mult de 102 buletine informative cu privire la actiuni de dezinformare care contineau mai mult de 3.800 de cazuri in 18 limbi diferite. Produsul informativ este folosit in mod regulat si citat de diferite guverne, ministere, agentii de stat, servicii secrete, cercetatori, grupuri de reflectie si jurnalisti din intreaga Europa si din afara ei", se arata in descrierea activitatii grupului EU vs. Disinformation , un proiect al Uniunii Europene care listeaza campaniile de stiri false promovate de reprezentantii Rusiei in mass-media si pe retelele sociale din Europa.Uniunea Europeana si-a dezvoltat strategii proprii de aparare, in primul rand, iar in al doilea, fiecare stat membru isi dezvolta strategii punctuale de a rezista, mai mult sau mai putin, la asaltul Moscovei. Istoria a demonstrat ca e istovitor si costisitor sa lupti pe doua fronturi, aici, in UE, sunt 28."De fapt, Bannon, care a parasit Casa Alba in vara trecuta, este atat de depasit de nevoile si prioritatile natiunilor din Europa de Est, incat comentatorii de dreapta din Budapesta si-au exprimat rapid frustrarea.De ce, s-au intrebat ei, Bannon a devenit avocatul liniei politice sustinute de Casa Alba cum ca Iranul si China ameninta civilizatia occidentala cand tocmai aceste tari sunt, in prezent, curtate de Viktor Orban, iar apropierea de ele este una dintre ambitiile politice ale liderului de la Budapesta?", descrie revista Foreign Policy esecul vizitei in Ungaria de saptamana trecuta a lui Steve Bannon.De exemplu, oricat de tensionate sunt relatiile dintre Viktor Orban, premierul Ungariei, si Comisia Europeana in ce priveste respectarea statului de drept si a libertatilor fundamentale, Orban n-a adus niciodata in discutie iesirea Ungariei din Uniunea Europeana.A existat un val de discutii si dezbateri in jurul noului proiect politic al lui Steve Bannon in Europa, dar exista multe semne ca liderii politici din UE au devenit mult mai atenti si s-au pregatit sa reziste tehnicilor de manipulare venite dinspre Moscova si puse in practica de un american.