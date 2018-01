Putin recunoaste ca fosta sa cariera de spion l-a ajutat sa ajunga presedintele Rusiei

Ziare.

com

Putin a mai spus ca "precedentul loc de munca", de spion, l-a pregatit sa devina presedinte."Da, sunt expus, insa in viata mea precedenta am incercat intotodeauna sa ma comport ca si cum eram mereu sub supraveghere. Este ciudat, dar asa s-a intamplat, fara indoiala din cauza precedentului meu loc de munca", a mai spus liderul de la Kremlin.Putin a lucrat in serviciile secrete ruse din 1975 in 1991, in Germania de Est. Rolul sau precis este neclar, insa ar fi putut sa fi lucrat in legatura cu Stasi, politia politica a regimului comunist local. Dupa caderea Zidului Berlinului, el s-a intors la Moscova, unde a lucrat la FSB, succesorul KGB.Vladimir Putin a fost premier in doua randuri, din 1999 in 2000 si din 2008 in 2012.El a fost presedinte in trei randuri, din 2000 in 2008 si incepand din 2012. Putin si-a anuntat candidatura in alegerile prezidentiale din martie.Citeste si: