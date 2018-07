Lavrov se intalneste luni cu Netanyahu pentru a discuta despre prezenta trupelor iraniene in Siria

Ziare.

Netanyahu a declarat ca presedintele rus Vladimir Putin a cerut cu cateva zile in urma aceasta intalnire, la care a participat si o delagatie din Rusia, condusa de Generalul Valery Gerasimov, seful armatei ruse. Premierul israelian a anuntat ca discutiile se vor concentra pe dezvoltarea regionala si "in primul rand pe situatia din Siria".Netanyahu a afirmat ca se asteapta ca pesedintele sirian Bashar Assad si aliatii sai din Iran sa onoreze acordul din anul 1974, care stabileste crearea unei zone demilitariate la frontiera dintre Israel si Siria. De asemenea, Israelul va continua sa incerce sa opreasca Iranul din a-si stabili prezenta militara permanent in Siria.Cea mai mare ingrijorare a autoritatilor din Israel este sa tina Iranul cat mai departe posibil de granita. Rusia, un aliat cheie al lui Assad, a avertizat Israelul ca este nerealist sa astepte retragerea completa din Siria.Intalnirea de luni vine dupa aproape doua saptamani de la discutia dintre Netanyahu si Putin despre Siria si Iran.Cu cateva ore inainte de intalnire, Israelul a interceptat mai multe rachete din Siria. Incidentul are loc dupa ce Israelul a lansat doua rachete Patriot spre aeronave venite dinspre Siria, la inceputul lunii.