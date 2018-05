Manevra lui Putin

Hari Bucur-Marcu are o experienta de decenii in mediul international, pe problematici legate de institutionalizarea domeniului apararii nationale, controlul democratic al sistemelor de securitate nationala, politici de securitate si de aparare nationala, publicand carti si articole pe subiecte din materie, in engleza si traduse in mai multe limbi de circulatie larga sau restransa, organizand cursuri, seminarii si conferinte internationale, si oferind expertiza, individual sau in cadrul echipelor de experti internationali, in unele state din estul Europei si din Caucazul de Sud. In Romania, Hari Bucur-Marcu a captat atentia publicului si a autoritatilor in domeniu, prin aparitii si comentarii in presa clasica si in cea noua, pe probleme din materia in care este expert.

Prin simplul gest de a trece pe langa un gard si de a baga un bat pe care il are in mana printre ulucile razlete ale gardului, cel interesat de anduranta sistemului de paza a gospodariei imprejmuite de gardul respectiv va afla multe lucruri.Va afla daca gospodaria este prevazuta ori nu cu caini de paza. Cati sunt si de care marimi. Cat de inteligenti sau de stupizi sunt cainii. Cat de predispusi sa sara la bataie. Sa muste. Daca isi fac veacul la gard ori in fundul curtii. Daca li se asociaza la latrat, la dat alarma si cainii din curtile vecine ori nu.Apoi, va afla cel interesat cum reactioneaza oamenii din gospodarie la latratul cainilor. Sunt ei acasa? Ies ei imediat din casa, ca sa vada cine trece cu batul prin gard? Sunt tematori ori nervosi? Au chef de cearta? Sunt mai degraba tineri ori batrani? Femei si copii? Si multe altele poate afla cel cu testul de anduranta.De curand, a trecut un avion rusesc de lupta pe langa gardul virtual care separa spatiul aerian international de cel sub autoritate nationala romaneasca si implicit sub autoritatea comuna a Aliantei Nord-Atlantice, NATO.Era interesat rusul sa vada daca se aprind radarele care vegheaza la siguranta spatiului aerian, unde sunt ele localizate si de care provenienta de fabricatie sunt ele? Sa vada in cat timp reactioneaza avioanele de politie aeriana? De unde decoleaza sau unde fac ele serviciul in aer, dupa caz? Cu ce sunt inarmate? Cat de bine conlucreaza pilotii militari britanici, sositi doar de o saptamana, atat cu baza aeriana romaneasca, cat si cu centrul de coordonare a operatiilor aeriene NATO? Si multe altele, prea specific militaresti pentru a le mai numi aici.In ambele cazuri, prima intrebare pe care si-o pune oricine ar fi interesat de intamplare este de ce ar testa cineva anduranta unui sistem de paza. In cazul trecatorului pe ulita, este foarte posibil ca acesta sa se amuze doar. Ca tot omul plictisit, aflat singurel pe drumul lui spre casa, de la carciuma. Sa se simta si el important, ca, uite, ce destept este ca poate face cainii sa latre! Cum, la fel de bine, s-ar putea ca trecatorul nostru sa fie un fur, un hot de gaini care isi pregateste o lovitura.Mai putin probabil este ca rusul sa fie in misiune aeriana de amuzament. Desi nu este imposibil. Au fost multe cazuri in care aviatori aflati in misiuni independente sa isi schimbe traseul de zbor, din pur amuzament. Sa iasa de sub observatia propriei comenzi de la sol, ca sa faca ei vreo trasnaie aeriana, cu care sa se laude apoi printre prieteni.Dar este esential pentru posesorul sistemului de paza testat sa afle ce e cu cel care il testeaza. De ce o face? In cazul taranului cu batul, daca in casa testata este un barbat suficient de puternic, acesta iese in strada, il ia de guler pe taran, il infige cu spatele in gardul testat si il intreaba: "Ce ai, ba, cu gardul meu?!?" Dupa care ii spune: "Daca prind ca imi lipseste vreodata vreo gaina, chit ca mi-a luat-o vulpea, eu pe tine te fac vinovat!"In cazul avionului rusesc de lupta, insa, este mai greu de luat de guler pilotul. Chiar daca NATO este o alianta militara suficient de puternica incat sa poata pune la respect oricare alta natiune a globului, cu deplina siguranta. Sau chiar mai multe, deodata.Problema este ca rusul nu a incalcat nicio lege internationala. Sau, daca a fost la limita incalcarii ei, fiind vorba despre un singur avion, Moscova poate oricand invoca faptul ca habar nu are ce face fiecare pilot de-al ei care se da cu avionul in spatiul aerian international.I s-o fi facut rau, o fi adormit de la oxigenul prea rar, a fost neatent ca tocmai citea o revista, iar avionul zboara atat de repede incat in cateva secunde poate iesi de pe traiectul aprobat de zbor cu cativa kilometri. Ceea ce face nepractica orice riposta, orice protest.Dar situatia da nastere la tot felul de speculatii. La ipoteze. Se observa ca testul de anduranta rusesc asupra capacitatii de politie aeriana a NATO deasupra Romaniei este facut in contextul inceperii unui nou mandat de presedinte al Federatiei Ruse de catre domnul Vladimir Putin. Al patrulea mandat. Din multe altele care or sa fie. Si ca domnul Putin insista sa arate prin oricare gest international, inclusiv prin teste de anduranta, ca este un inamic declarat al Occidentului, pe care il banuieste in continuare de complot impotriva lui personal.Si mai insista domnul Putin sa arate ca singurul argument de putere pe care il poate aduce, atunci cand vine vorba despre exprimarea unor idei internationale, este argumentul puterii militare rusesti.In acest context strategic, gestul de a testa anduranta sistemului aerian NATO capata o alta intelegere. Este foarte posibil ca Moscova lui Vladimir Putin sa testeze si in ce masura Occidentul, adica americanii si europenii la un loc, ar fi dispus sa le treaca rusilor cu vederea comportamente din acestea, de flexare a muschilor militari, cum fac golanii repetenti la scoala, cand ii iau pe cei mai mici drept victime, ca sa le manance gustarea din ghiozdan.