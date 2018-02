Cand televizorul invinge frigiderul

"Re-sovietizarea" continua

Baloanele de sapun nu prea costa nimic. Dar intretinerea lor poate fi scumpa. Dupa realegerea sa, Vladimir Putin promite mai multi bani pentru educatie si sanatate, salarii mai mari, crestere economica, o lupta mai consistenta impotriva coruptiei, securitate juridica, o infrastructura mai buna - pe scurt: anunta tot ceea ce a mai promis in ultimele alegeri dar, din pacate, nu a respectat defel.In interviuri si conferinte de presa, Putin evoca din nou un amplu catalog de iluzii. Dar se va schimba ceva cu adevarat dupa realegerea sa?Cu greu. Va fi mai degraba o perpetuare a starii de fapt - o situatie care va inghiti miliarde din bugetul de stat. Reformele economice raman un vis. In realitate, "re-sovietizarea", nationalizarea economiei, va continua.Trei sferturi din produsul intern brut al Rusiei este generat de companii aflate sub controlul statului - cu o tendinta ascendenta. Ineficienta, escaladarea birocratiei, lipsa concurentei sunt consecintele.Aceasta evolutie este vizibila mai ales in sectorul bancar, controlat de Banca Centrala. In cazul in care institutiile financiare si-au gestionat prost afacerile, ele se adreseaza Bancii Centrale care continua sa le finanteze: intotdeauna in detrimentul contribuabilului.Un alt exemplu: sectoarele pe care statul le-a clasificat ca fiind importante pentru securitatea nationala, astfel ca investorii straini nu au voie sa se implice. Este de mirare ca tot mai multe firme straine intorc spatele pietei rusesti? Chiar daca asociatiile de lobby, cum ar fi camerele de comert exterior, prefera sa prezinte o imagine diferita.Cresterea economica Rusiei e slaba de ani de zile. De fapt, economia stagneaza din 2013. Un nou impuls ar fi posibil doar daca statul ar permite o mai mare concurenta, ar combate birocratia si coruptia si ar permite instantelor sa-si faca treaba fara influenta exterioara.Toate acestea sunt iluzorii, pesemne. Pentru ca transpunerea lor ar pune in pericol puterea lui Putin. La urma urmei, exista multi dintre tovarasii sai politici, prieteni si suporteri, care considera statul ca o prada.Popularitatea lui Alexei Navalnii printre tinerii rusi se datoreaza in principal faptului ca el denunta public si fara teama coruptia clasei politice. Dar pentru a respecta adevarul:Denuntarea coruptiei nu tine locul unui program economic. Politicianul de opozitie a realizat totusi un lucru: tot mai multi elevi si studenti resping mita ca instrument de promovare.Nu incape indoiala ca rusii il vor realege pe Putin la scrutinul din 18 martie, desi salariile reale s-au diminuat de ani de zile, preturile la alimente cresc si nu exista aproape niciun semn de imbunatatire a situatiei.De ce il voteaza mereu? Deoarece mass-media conduse de stat spun oamenilor ca la alegerile "prezidentiale" viitoare singura alternativa este "Putin sau haosul".Media arondata alimenteaza temerile ca ar putea fi la fel de rau ca in anii 1990. Si astfel, televizorul din sufragerie invinge frigiderul din bucatarie. Dar