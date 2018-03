Care este rolul Rusiei in conflictele armate din Europa de Est si ce vrea Vadimir Putin in regiune?

Ziare.

Destramarea Uniunii Sovietice a dus la dispute privind delimitarea hotarelor in cadrul noilor republici formate, iar acestea sunt departe de a se fi incheiat, spune expertul in conflictologie, intr-un interviu acordat Deutsche Welle "Astfel, vorbim de conflictele din Nagorno-Karabah, Abhazia, Osetia, Transnistria, dar si de cel din Cecenia. Noi deseori omitem, dar trebuie sa ne amintim ca Cecenia a fost si ea o autonomie din cadrul URSS, care ulterior a vrut sa iasa din componenta Federatiei Ruse", a precizat acesta.Nu este de ignorat, explica de Waal, nici rolul pe care il joaca Rusia in prezervarea acestor conflicte."In Transnistria noi vedem ca Federatia Rusa s-a implicat chiar din primele zile, iar Armata a 14-a a fost un catalizator al conflictului. Si, in fine, e vorba de Ucraina, unde au izbucnit ultimele conflicte, iar "mana Moscovei" se vede de departe, iar noi deja putem spune ca acesta nu este un conflict local, ci unul international, ruso-ucrainean.De ce este important sa spunem acestea? Pentru ca daca vom sustine ca doar Rusia este un rau si un inamic extern, atunci nu vom putea vedea unde putem implica Rusia in solutionarea unor conflicte", este de parere expertul britanic.Intrebat despre anuntul Moscovei privind noile tipuri de armament, Thomas de Waal sugereaza ca Putin s-ar putea folosi de asta ca de un truc, pentru a se concentra pe situatia interna."Putem vorbi de doua interpretari ale discursului lui Putin. Prima ar fi ca presedintele Rusiei reprezinta un pericol direct pentru tarile vecine. A doua interpretare este ca toate aceste cuvinte strasnice si amenintatoare sunt doar un truc, iar Putin in viitorul sau mandat se va concentra pe politica interna si ca amenintarile au fost facute doar pentru posturile TV.Desigur ca, si in pofida acestei iesiri, situatia din Ucraina ramane una grea, iar pericolele din partea Rusiei nu vor disparea", a explicat expertul de la Carnegie Endowment for International Peace Europe din Londra.Luna trecuta, Vladimir Putin a anuntat ca un atac nuclear impotriva unui aliat al Moscovei va fi considerat un atac contra Rusiei, avertizand ca armata rusa detine o racheta de croaziera invincibila si va riposta imediat.