Cei 14 marinari rusi morti in incendiul submarinului in Arctica, decorati de Putin

Ziare.

com

Patru dintre victime au primit titlul de "erou al Rusiei" printr-un decret semnat de liderul de la Kremlin.Ceilalti zece marinari au fost decorati cu Ordinul Curajului.O ceremonie militara in memoria marinarilor morti a avut loc joi, in portul Kronstadt, in apropiere de Sankt Petersburg.Autoritatile ruse au ramas foarte discrete pe tema naturii acestui submersibil ultrasecret care, potrivit presei, este submarinul AS-31/AS-12 "Losarik", conceput in mod oficial in vederea studierii fundului oceanic.Cei 14 morti ar fi fost intoxicati cu fum toxic in timpul incendiului. Submarinul a fost adus la baza sa, in portul militar inchis Severomorsk, in apropiere de Murmansk.