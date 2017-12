Cel mai aprig opozant al lui Putin nu cedeaza si candideaza impotriva lui: A trecut primul obstacol

Ziare.

"Nu exista niciun sprijin pe scara larga pentru Putin si pentru regimul sau in aceasta tara", a declarat Navalnii in fata sustinatorilor sai. El s-a descris drept un "candidat real" pentru alegerile prezidentiale din martie anul viitor si a amenintat cu boicotarea scrutinului de catre sustinatorii sai daca lui i se interzice sa candideze.Acum Aleksei Navalnii trebuie sa fie inregistrat oficial, in calitate de candidat, de catre Comisia Electorala Centrala din Rusia , care anterior a declarat ca nu este eligibil din cauza condamnarii sale la inchisoare cu suspendare, sentinta considerata de opozantul rus drept o decizie pur politica.Navalnii a fost intemnitat de trei ori in acest an sub acuzatii de organizare de intalniri si mitinguri prin incalcarea legilor actuale din Rusia. El sustine ca in mod intentionat Kremlinul incearca sa-i zadarniceasca intentiile politice.In luna octombrie, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a decis ca a fost "arbitrara" condamnarea pentru frauda dictata contra lui Navalnii in 2014 si i-a ordonat Moscovei sa-i plateasca despagubiri.Devenit presedinte al Federatiei Ruse in anul 2000, Vladimir Putin se prezinta ca un candidat autodesemnat pentru alegerile din martie anul viitor si pare sigur ca va castiga noul scrutin prezidential. Contracandidatii lui Putin confirmati pana in prezent sunt liderul formatiunii de extrema-dreapta LDPR Vladimir Jirinovski, pe candidatul Partidului Comunist rus, Pavel Grudinin, si pe candidata liberala si jurnalista de opozitie Ksenia Sobceak.