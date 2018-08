Diplomatie originala: Putin e invitat special la nunta ministrului de Externe austriac si vine cu un cadou special

Ziare.

Vladimir Putin va veni la nunta cu 10 membri ai unui cor traditional rusesc, prestatia acestora fiind cadoul sau de nunta pentru Karin Kneissl, au declarat vineri agentiei dpa surse diplomatice.Liderul de la Kremlin se va numara printre cei circa o suta de invitati la nunta sefei diplomatiei austriece, printre care si cancelarul conservator Sebastian Kurz, precum si vice-cancelarul Heinz Christian Strache, liderul extremei drepte austriece, relateaza AFP.. Dupa ce va participa la acest eveniment, presedintele rus va pleca la Berlin pentru o intalnire cu cancelarul germanDar inedita prezenta a presedintelui rus la acest eveniment i-a iritat pe reprezentantii opozitiei austriece, mai ales in contextul in care", a reactionat liderul grupului parlamentar al Partidului Social-Democrat (de opozitie), Andreas Schieder."Este vorba despre o provocare de dimensiune europeana", a adaugat eurodeputata aceluiasi partid, Evelyn Reger, care considera prezenta lui Putin la nunta ministrului Kneissl drept o "".Karin Kneissl, in varsta de 53 de ani, a fost numita la conducerea diplomatiei austriece de catre partidul de extrema dreapta FPOe, dar fara sa fie membra a acestei formatiuni. Ea se va casatoricu omul de afaceri Wolfgang Meilinger, nunta desfasurandu-se intr-un sat viticol din apropierea orasului Graz.