Dupa statul paralel al lui Tariceanu, iata si religia paralela a lui Putin

Ziare.

com

Optica presedintelui rus se inscrie intr-o idee mai veche de a nu blama comunismul, acesta fiind nici mai mult, nici mai putin decat o forma evoluata a religiei, o credinta adaptata vietii moderne si conceptului social contemporan, diferit de cel antic.As citi printre randuri un fel de atentionare catre cei care stigmatizeaza comunismul, intrucat implicit blameaza religia.Aruncand comunismul in derizoriu, arunci religia insasi si chiar mai mult decat o religie, le arunci pe toate, comunismul nefiind el insusi decat religie, ca si multe altele.In fond, observa presedintele Putin, numeroase principii de baza pe care le gasim sub diferite forme in Sfanta Scriptura au facut parte din preceptele marilor revolutionari ai epocilor moderne: libertate, egalitate, fraternitate, dreptate. Pe toate le gasim in scrierile sacrosante si pe toate le-au etalat iluministii epocilor revolutionare.Dar nu numai atat. Stramosii credinciosilor de astazi isi venerau sfintii, ale caror moaste s-au pastrat cu cinste peste veacuri, in sanctuare anume amenajate, locuri unde credinciosii vin ca sa se reculeaga.Nu tot un sanctuar este mausoleul lui Lenin din Piata Rosie? Nu tot ca sa se reculeaga vin acolo mii de oameni si asteapta cuminti sub zidul Kremlinului, in preajma sanctuarului?Putin compara mumia lui Vladimir I. Lenin, venerata de comunisti, cu moastele unor sfinti crestini, de asemenea venerati de generatiile care au urmat.Extrapoland ideea, presedintele rus face inca o paralela si aminteste nenumaratele relicve care ar putea fi asemanate cu cea din Piata Rosie: moastele de la muntele Athos si cele de la manastirea Vaalam, in Karelia rusa, ale sfintilor Serghei si Herman.Se desprinde concluzia ca principiile si chiar practicile comuniste nu contin idei noi, ci numai "sublimari si extrase din ideile biblice", actualizate, adaptate, aliniate la conceptele si necesitatile vietii contemporane, intr-o lume unde comunimsul nu este decat o religie paralela.Pentru cetateanul de rand in Rusiei, pentru mujicul rus, obisnuit pe de o parte sa aplaude revolutia bolsevica si sa venereze mumia lui Lenin din Piata Rosie, iar pe de alta parte sensibilizat de oportunitatile pe care i le ofera civilizatia occidentala, discursul presedintelui vine ca un pansament pe rana lui sangeranda.Este ca si cum ar spune: da, stiu cine ne-a dat Internetul, computerul si telefonul mobil, dar pentru mine nimic nu poate fi mai inaltator decat moastele moderne, cele in fata carora ma reculeg, chiar daca nu trebuie sa ma inchin. Ar fi un sacrilegiu sa le ia cineva de acolo unde sunt ele.Nimic nu pare mai inaltator pentru rusul de rand decat reconditionarea paginilor de istorie aruncate in ultima vreme la cosul de gunoi si revigorarea mandriei sale patriotarde, vestejita de niste avantgardisti.In ciuda controversatului trecut al statului lor, rusii manifesta mult respect fata de inaintasi, iar acest fapt nu poate fi condamnat de nimeni. Toti suntem ceea ce suntem datorita inaintasilor care au fost ceea ce au fost.Chiar si in problema lui Lenin, cel mumificat, un sondaj facut recent printre cetatenii Moscovei arata ca 60% din ei opinau pentru inhumare, in timp ce un important numar, 40%, insistau ca mumia parintelui comunismului rus sa fie pastrata in mausoleu si venerata din generatie in generatie.In asemenea conditii, resaparea comunismului ca religie paralela are sanse sa fie bine primita de o mare parte din rusi, pe care, obiectiv judecand, trebuie sa-i intelegem. Sub acest aspect, mi se pare ca presdintele de la Kremlin a prins bine pulsul, sugerandu-i omului de rand ca paharul comunismului, pe care l-a proslavit atata timp si il blameaza de la o vreme, are si o parte plina, chiar daca explicatia este invaluita in putin misticism.